İzmir Büyükşehir Belediyesi ve DİSK/Genel-İş Arasında Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Askıya Alındı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK/Genel-İş sendikaları arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, yeni teklifin Başkan Cemil Tugay'ın onayına sunulması gerekçesiyle askıya alındı. Sendika temsilcileri, teklifin içeriğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinde örgütlü DİSK/Genel-İş Sendikası'na bağlı 1, 2, 3 ve 9 No'lu şube temsilcileri ile belediye adına toplu iş sözleşmesi (TİS) masasında yer alan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEM-SEN) arasındaki görüşmelerinde sonuç çıkmadı.

DİSK/Genel-İş 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, "İki gündür toplu sözleşme dairemiz ve örgütlenme daire başkanımız, TİS daire müdürümüzün yürütmüş olduğu oturum belirli bir noktaya getirildi. Yani en azından masa tekrar kuruldu. Bugün bizi birden sonra, 13'ten sonra da davet edildik. Ancak bize yeni bir teklif sunacaklarını bekledik ama Sayın Belediye Başkanımız Cemil Tugay'ın Ankara'da olma sebebiyle kendisine ulaşamadıklarını. Dolayısıyla teklifin ilk önce ondan paylaşılıp daha sonra bize ileteceklerini söylediler. Masadaki gelecek olan tekliften herhangi bir ilgili bilgi vermediler. İlerleyen saatlerde Cemil Başkanımız geldiği teklifi ona sunduktan sonra tekrar masaya davet bekliyoruz. Oturuma bıraktığımız evden devam edeceğiz. Ancak tekliften ilgili herhangi bir açıklama yok. Sadece denilen şu yeni bir teklif hazırlayıp onu sunacaklar. Durum bundan ibaret" diye konuştu.