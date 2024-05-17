İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Seferihisar Belediyesi 'Elim Patinde' projesini hayata geçiriyor

Güncel

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Hayvan Gönüllüleri Topluluğu, 'Elim Patinde' projesini hayata geçiriyor. Proje ile Seferihisar'daki sokak hayvanları tedavi edilecek ve sahiplendirilecek.

Avrupa Birliği'nin desteklediği 'Elim Patinde' projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar Belediyesi ve Seferihisar Hayvan Gönüllüleri Topluluğu iş birliği ile yürütülecek. Bu kapsamda iş birliği anlaşması yapılan Prof.Dr. İsmet Sungurbey Sokak Hayvanları Barınağı'nda, sokak hayvanları tedavi edilecek.

TEDAVİ EDİLİP SAHİPLENDİRİLECEKLER

Seferihisar Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle okullara da taşınan proje kapsamında, öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışması da yapılıyor. Çalışmalar çerçevesinde Prof.Dr. İsmet Sungurbey Sokak Hayvanları Barınağı'na götürülen hayvanlar, kısırlaştırılıp tedavi edildikten sonra, belediye ekipleri tarafından alındıkları bölgelere geri bırakılıyor. Her hafta barınağı ziyaret ederek sokak hayvanlarının kontrollerini sağlayan gönüllüler, tedavisi tamamlanan sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışmaları yürütüyor.