İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan Ekvator'a Expo 2027 Daveti

11.02.2026 09:34  Güncelleme: 10:36
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pedro Jose Vintimilla Vega ile yaptığı görüşmede, 2027 yılında gerçekleşecek EXPO İzmir'e davet etti. Ziyaret sırasında iki ülke arasında iş birliğinin artırılması da ele alındı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pedro Jose Vintimilla Vega ve beraberindeki heyeti ağırladı. Başkan Cemil Tugay, Büyükelçi Vega'yı 2027 yılında yapılacak EXPO İzmir'e davet etti.

Latin Amerika Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen İzmir–Ekvator Cumhuriyeti Kültürel, Ticaret ve Sanayi Programları kapsamında, Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Pedro Jose Vintimilla Vega ile beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, Latin Amerika Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Alper Şenol, Latin Amerika Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Beyza Şenol ve bürokratlar da yer aldı.

Tugay'dan davet

İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihinden bahseden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, karşılıklı turlarla taraflar arasındaki iş birliklerinin artabileceğini söyledi. Tugay, Büyükelçi Pedro Jose Vintimilla Vega'yı, Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) onayıyla düzenlenecek EXPO 2027 İzmir'e davet etti.

İş birlikleri geliştirilecek

Ekvator Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Vega, İzmir'i tanımak ve ilişkileri geliştirmek istediklerinin altını çizdi. Ayrıca birlikte çalışmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Ziyarette ayrıca İzmir'de Latin Amerika günleri yapılması ve Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Latin Amerika masası kurulması da gündeme geldi.

Kaynak: ANKA

