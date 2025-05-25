İzmir Büyükşehir'in Menemen Konutları Projesi'nde Evrak Teslim ve Kontrol Zamanı

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Egeşehir AŞ tarafından yürütülen Menemen Konutları Projesi'nde evrak teslim ve kontrol süreci başladı. Başvuru sonuçlarının belli olmasının ardından randevularını oluşturan vatandaşlar, Kemeraltı Havra Sokağı'ndaki Akın Pasajı'nda yetkililer ile görüşüyor. Sürecin adil ve şeffaf yürütüldüğünü belirten vatandaşlar için bu aşama 31 Mayıs'ta tamamlanacak. Haziran ayında sözleşmeler imzalanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın vaatlerinden 25 bin sosyal konut projesinin ilk ayağı olan 3 bin 100 konutun inşa edileceği Egeşehir Menemen Konutları Projesi'nde evrak teslim ve kontrol süreci başladı. Başvurular, adil ve şeffaf bir sistemle dijital ortamda alındı, kriterlere uygunluklarına göre değerlendirildi. Başvuru sonuçlarının belli olmasının ardından kendilerine gönderilen link üzerinden randevularını oluşturan vatandaşlar Kemeraltı Havra Sokağı'ndaki Akın Pasajı'na gelerek yetkililerle görüşüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi (Egeşehir AŞ) tarafından şeffaf şekilde yürütülen süreçte vatandaş ile görüşme süreci 31 Mayıs'ta noktalanacak. Görüşmeler kapsamında belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanması büyük önem arz ediyor. Evraklarda eksiklik tespit edilmesi halinde, 5 iş günü içinde bu eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Hatalı beyan tespiti halinde ise ilgili kişinin puan sırası değişiyor. Projedeki başvuru sahipleri http://www.egesehir.com.tr/ adresinden bilgi alabiliyor.

Beyanlar ile evraklar örtüşüyor mu?

Egeşehir AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zuhal Kayhan, Menemen Konutları Projesi'nin mart ayındaki lansmanıyla başvuru almaya başladıklarını belirterek, "Alınan başvurular üzerinden arkadaşlarımız puanlamalarını tamamladı. Birinci etap olan 400 konut satışımızın puanlama sürecinde evrak kontrolleri için ilk çağrılar yapıldı. İlk çağrımız kapsamında vatandaşlarımız belgelerini getiriyor, bizden bilgi alıyorlar. Bunun neticesinde evraklarını teslim ediyorlar. İkinci kontrol yapılarak evraklar gözden geçiriliyor ve tekrar puanlamaya tabi tutuluyor. Verilen beyanlarla evraklar örtüştüğü anda puanlama tam oturursa kendilerini haziran ayı içinde sözleşme imzalanmak üzere tekrar davet edeceğiz" dedi.

"İzmir için önemli bir proje, inanıyoruz, güveniyoruz"

Sürecin çok adil ve şeffaf yürütüldüğünü belirten Zuhal Kayhan, "Çünkü her şey sistem üzerinden yapılıyor. Elle bir müdahalemiz olmuyor. Online başvuru alınmasının sebebi buydu. Sistem puanlamayı otomatik hesapladı. Otomatik hesaplamanın kontrolü yapılmış oluyor. Vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler alıyoruz. İlgi yoğun, çok fazla talep var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay bu projeyi çok önemsiyor. Biz de projemize çok inanıyor ve güveniyoruz. Konut krizinin yaşandığı ülkemizde, İzmir'de bununla ilgili mücadele verebilmek için bu projeyi başlattık. İzmir için önemli bir proje. Bu yılın sonuna kadar tüm etapların satışını tamamlamak istiyoruz" dedi.

"Bütçeye uygun, mutlu oldum"

Projeye başvuruda bulunan Yaşar Irmak, "Çok güzel bir proje. Her ilde olması gerekiyor. Destekliyorum, başkanımıza teşekkür ediyorum. 2+1 olarak başvurumuzu yaptık. Görüşmelerimiz iyi gidiyor. Arkadaşlarımız ilgileniyor. Şartlarımıza uyuyor" dedi. Leyla Irmak ise "Projeyi duyunca hemen başvuralım dedik. Yoksa başka türlü ev alamıyoruz. Bütçeye de uygun. İnşallah hayırlısı olur bizim ve çocuklarımız için. Mutlu oldum gerçekten. 30 senelik evliyim, başka türlü ev sahibi olamam. Nasip. İnşallah" diye konuştu.

"Şartlar cazip, iyi ki Büyükşehir var"

1+1 ev için başvuruda bulunan Volkan Yıldız, "Böyle bir çalışma yapıldığı için öncelikle Cemil Tugay'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yapılan proje cazip geldi. İnşallah güzel bir süreç olacak. Böyle bir şans tanındığı için teşekkür ederiz. Bizlere verilen taksit fırsatları çok uygun. Asgari ücrete bakılırsa çok iyi bir taksitlendirme yapılıyor. Günümüz piyasa koşullarına bakıldığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu fiyatlar cazip. Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir şans tanıdığı için teşekkür ederiz, iyi ki varlar" dedi.

Süreçte neler yaşandı?

120 ay vade ve 15 bin TL'den başlayan taksitlerin olması planlanan projeye başvuru süreci 4 Mart tarihinde başladı. İzmirliler projeye yoğun ilgi gösterdi. 60 bini aşan başvuru oldu. Tüm başvurular, adil ve şeffaf bir sistem üzerinden dijital ortamda alındı, kriterlere uygunluklarına göre değerlendirildi.

Rekreasyon alanından sosyal ve kültürel mekanlara

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi (Egeşehir) tarafından yürütülen proje, Menemen'in Koyundere Mahallesi'nde 90 bin metrekarelik yapılaşma alanı üzerinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 370 bin metrekarelik inşaat alanında 1+1, 2+1 ve 3+1 tipinde 3 bin 100 konut yapılacak. Projede sosyal ve yeşil alan, rekreasyon alanı, park alanı, sosyal yaşam merkezi, spor tesisleri, sosyal ve kültürel mekanlar, sağlık birimleri ve kreş hizmetleri gibi donatılar yer alacak.

Asgari ücrete endeksli

Projeyle İzmirlilerin ev kirasından daha düşük bedellerle ev sahibi olması hedefleniyor. Geniş peyzaj bölümleri, güvenli oyun parkları, spor ve kültür alanları, doğa dostu yapılar ve modern altyapı ile tasarlanan yeni yaşam merkezi, ödeme kolaylığı ile dikkat çekiyor. 1+1 daireler 15 bin TL'den, 2+1 daireler 22 bin TL'den, 3+1 daireler ise 28 bin TL'den başlayan taksitlerle satışa sunulacak. Proje, asgari ücrete endeksli yapısıyla erişilebilir bir sosyal konut projesi olarak Türkiye'de model olacak nitelikte.

2025'te temel atılıyor, iki yılda teslim ediliyor

Tüm etaplar için yapım ihalesinin ardından iki yıl içinde inşaatların tamamlanması ve dairelerin teslim edilmesi planlanıyor. 4 etabın da temelinin 2025 yılında atılması ve 2027'de yapıların tamamlanarak teslim edilmesi hedefleniyor.