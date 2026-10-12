İzmir Büyükşehir meclisi toplanamadı, YENİ Partili Güç Tugay\'a istifa çağrısı yaptı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis oturumu, CHP ve YENİ Parti gruplarının toplantıya katılmaması nedeniyle yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemedi. YENİ Parti İl Başkanı Çağatay Güç, Tugay'a istifa çağrısında bulundu. AK Parti ve MHP grupları ise meclisin çalışmasının engellendiğini savundu. Oturum, 15 Ekim Perşembe günü saat 18.00'e ertelendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, CHP ve YENİ Parti gruplarının katılmama kararı alması nedeniyle yapılamadı. Toplantıya 51 meclis üyesinin katılması üzerine yeterli toplantı çoğunluğu sağlanamadı. Başkan Vekili Mustafa Özuslu, oturumu 15 Ekim Perşembe günü saat 18.00'e erteledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından CHP ve YENİ Parti gruplarının meclis oturumuna katılmama kararı aldığı belirtildi. Toplantının gerçekleştirilememesi üzerine siyasi parti temsilcileri, kararın gerekçeleri ve meclisin işleyişine ilişkin değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaştı.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, "Cemil Tugay, Büyükşehir Meclisi'ne girip Büyükşehir Meclisi'ni yönetecek kadar iradeye sahip değil. Korku sarmış durumda. Şu anda ne AKP içerisinden ne Cumhur İttifakı içerisinden gelen giden yok. Biz burada geldiğimiz zaman Cemil Tugay'ın yüzüne söyleyeceklerimiz var. Burada yapacaklarımız var. Arkadaşlarının yüzüne bakması gerekiyor. Burada ona söylenecek çok söz var. Yüz yüze geldiğinde insanların söyleyeceği çok söz var. O yüzden buradaki meclisi yöneteceği zaman biz buradaki meclisi açtırmayı iradesine ortaya koyuyoruz. Bugün ülkemiz siyaseten mefta haline gelmiştir" diye konuştu.

YENİ PARTİLİ GÜÇ'TEN CEMİL TUGAY'A İSTİFA ÇAĞRISI

İstafa çağrısı yapan Güç şunları söyledi:

"Ülkeyi yönetecek halleri yoktur. Düşünecek mecalleri yoktur. Sağlıklı düşünme niyetleri de yoktur. Bütün dertleri milletin oylarıyla seçilmiş insanları tehditle ve şantajla kendi adamları yapmanın yollarını aramaktır. Siyasetçilere bize geç diye tehdit ve şantajla baskı yapıyorlar. Gerçekleri söyleyen gazetecileri içeri atarız deyip içeri atarak gözdağı veriyorlar. Üstüne üstlük tutukladıkları vatanperver insanları yargılamaları yok, iddianame hazırladıkları yok. Yolsuzluk varmış, halkı kin ve düşmanlığa itiyorlarmış diyerek aslı astarı olmayan iddialarla süreci yönetmeye çalışıyorlar. İnsanları hapishanelerde eziyet içinde bırakmaya devam eden bir AKP iktidarı var. Neden? Çünkü adaleti çalıştırmıyorlar. Adaletin ortaya çıkmasını kendileri istemiyor. Kendi suçları ortaya çıkmasın diye devletin adaletini resmen tutuklamış durumdalar. Adaleti ellerinde bir sopa, bir silah gibi kullanan, herkesi tehdit ederek ülkemizi kapkara hale getirmişlerdir. Bu ülke böyle bir iktidarı hiç görmedi, hiç yaşamadı. Toplumun her kesiminin mutsuz ve umutsuzluğa sürüklendiği, bu iktidarın yarattığı en büyük sorun olduğu ortadadır.

Milletimizin yeter dediği önemli konu, adaletin ülkemizden yok edilmesi konusudur. Kendileri yolsuzlukla yakalandığında, fonlardan çaldıkları anlaşıldığında hemen kayboluyorlar. Araştırılsın istemiyorlar, anında engelliyorlar. Suçları ispatlandığında bile hiçbir şey yapmadıkları ortada. Ama şu açık bir gerçektir. Suçlular kendi suçlarını asla kapatamazlar. Ülke böyle yönetilmez. Adaletin olmadığı yerde huzur olmaz. Bereket olmaz, kimse mutlu olmaz. Gencinden yaşlısına, memurundan işçisine, emeklisinden öğretmenine, çiftçisinden ev hanımına kadar herkes aynı şeyini söylüyor. İllallah ettik. Bu iktidarın bir an önce gitmesini istiyorlar. Korkutarak ülkeyi mahvetmiş durumdalar. Belediyeleri kaybettiler ama çalışmasınlar diye her türlü zorbalığı ve kabadayılığı yapıyorlar. İzmir gibi Türkiye'nin en önemli ilinde bile bunu yaptılar. İzmir'e hak ettiği parayı vermediler, yatırımları engellediler, mağdur etmek için uğraştılar. Demokratik yollarla, akılcı yöntemlerle ikna edemeyince, herkese yaptıkları gibi sopayı, şantajı, tehdidi seçtiler. Belediye başkanlarına ya benimsin ya Kara zindanların dediler. Bu korkuyla zayıf halkaları, kaygan olanları kendilerine katmaya devam ediyorlar ve bunu büyük bir başarı gibi göstermeye çalışıyorlar. Dimdik duran, kendinden emin belediye başkanlarımızı ise tutukladılar. İktidar onları yargılamak bile istemiyor. Yargılamayı sürekli geciktiriyorlar.

Tek istedikleri o insanların hapiste sürünmesi ve umutsuzluğun artması. Ama bunlar geçecek. İllaki geçecek. Buradan Cemil Tugay'a sesleniyoruz. İzmir'in maalesef zayıf bir başkanı var. Siyaseten bitmiş, mefta olmuş bir başkanı var. İzmirlilerin iradesini çalarak tehdide ve şantaja teslim olmuş bir başkanı var. İzmirli'nin 25 yıl boyunca ne pahasına olursa olsun asla vermediği İzmir Büyükşehir Belediyesini İzmirlileri kahrederek AKP iktidarının eline teslim etmiştir. Bu tam bir kara lekedir. Bu leke bunu yapanların alnında kalacaktır. Cemil Tugay'ın adı kendi eliyle bu kara lekeyle anılacaktır. Azıcık onurun kaldıysa kendi söylediklerini hatırla ve istifa et. Sen istifa edene kadar İzmirli'ye uyku yok. Bize huzur yok. İzmirli senin ihanetini asla unutmayacak. Bu kara düzen bitecektir elbette. Seçim olacak. Bu zalim iktidar milletimizin bambaşka bir tokadıyla karşılaşacaktır. Milletimiz bunların kökünü kazıyacaktır. Büyükşehir Meclisi'ne Cemil Tugay gelecek. Herkesin yüzüne bakacak. Ona söyleyeceğimiz çok şey var. Bu mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. İstifa etmesini bekliyoruz."

CHP'Lİ YETER: DEMOKRATİK BİR TAVIR

CHP Grup Başkan Vekili Candaş Yeter, "Bugün biz de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak yapılacak olan meclis oturumuna grup kararı aldık ve katılmama yönünde bir kararımız oluştu. Bunu bir demokratik tavır olarak değerlendirilmesini isteyeceğiz. İzmirlilerden, kıymetli İzmirlilerden. Söyleyeceklerimiz bu kadar, sorunuz varsa alalım. Tabii ki yani bundan sonraki meclis toplantılarına katılacağız tabii ki. Bu ilk gün göstermiş olduğumuz eylemin adı demokratik bir tavırdır. Başkanımızın almış olduğu karardan dolayı teşekkürler" diye konuştu.

AK PARTİLİ YILDIZ: İZMİR'İN SORUNLARI KONUŞULMALI

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, "Bugün Yeni Parti'de arkadaşlar çoğunluk bizde anlayışıyla meclisi açmayarak yeter sayı kararına başvurarak bugün meclisi çalıştırmaz hale getirmişlerdir. Umarız ki ilerleyen günlerde İzmir'in birikmiş sorunları noktasında geldiğimiz bu süreçte görevlerini yerine getirirler ve meclise gelirler. Bakınız bugün mecliste çok önemli bir kararı esasında geçirecektik. Bugün 90 dakika, İZBAN'ın 90 dakikaya dahil olması ile ilgili bir başkanlık önergesi vardı. Bugün meclis toplanmış olsa, ara verilerek bu kararı geçirecektik. Bundan kim kazançlı olacaktı? Değerli İzmirliler. İZBAN'ı kullanırken 90 dakikadan faydalanır hale gelecekti. Bugün kendi siyasi bakışlarıyla, kendi kısır siyasi anlayışlarıyla meclisi çalışmaz hale getirerek İzmirlileri daha dakika bir gol bir, 90 dakikadan çıkartma eğilimine devam ettiler. Ancak maalesef bir gün inşallah meclis toplanacak. Yeter sayısı sıkıntısı yok. O gün Yeni Partili arkadaşlar, umut ederim, meclisi ve İzmir'in sorunlarını konuşmaya buraya gelirler. Demokrasi dediğiniz şey budur. Bu meclise gelirsiniz. Cemil Beyin kararı ile ilgili bir eleştiriniz varsa bu meclise dile getirirsiniz. Bu mecliste ifade edersiniz. İzmir'in demokrasi kültürüne yakışır bir şekilde de bu mecliste biz de gerekli cevap veririz ancak kısır siyaseti sokağa taşıma eylemlerinden vazgeçmek lazım. Dertleri İzmir olsaydı Yeni Parti arkadaşlarım bugün bu salonda olurlardı. Oysa dertleri kavga, gürültü ve kargaşa. Bence bundan vazgeçmek lazım. Önemli olan İzmir'dir. İzmir'in sorunlarının çözümüdür. ve Sayın Cemil Tugay'a, partimize gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldin diyoruz. Bizim tek bir gündemimiz var, İzmir'in sorunlarının çözümüdür" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ SADIKOĞLU: HİZMET ETME ARZUMUZ BALTALANDI

MHP Grup Başkan Vekili Hilal Sadıkoğlu Akar ise "Bu akşam meclisin çalışmamasını sağlayan Yeni Partililerin zihniyetinin insanları getirdiği nokta açıkça ortadadır. İzmir artık hizmete ve hizmet edilmeye açtır. Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti grubu ve bağımsız meclis üyeleriyle hizmet etme arzumuz Yeni Partili grubu tarafından baltalanmıştır. Ancak hiçbir zaman yılmadığımız gibi bugün de yılmadan hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

MECLİS ÖNCESİ YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının yapılacağı Kültürpark 4 No'lu Hol, toplantı öncesinde barikatlarla çevrildi ve alanda yüksek güvenlik önlemleri alındı. Öte yandan, protestolarını sürdüren YENİ Partililer, üzerinde "Sen bir siyasi meftasın Cemil Tugay" yazılı yaka kartları taktı. Bazı üyeler ise üzerinde "Cemil Tugay istifa" yazılı tişörtler giyerek tepkilerini dile getirdi.