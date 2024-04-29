İzmir Çeşme açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir Çeşme açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Çeşme açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen lastik botta bulunan 34 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi de gözaltına alındı.

29.04.2024 23:19
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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, 34 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye görevlendirilen ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayrıca Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan takip sonucunda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi karada gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Çeşme açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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