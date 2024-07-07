İzmir Çeşme açıklarındaki adada mahsur kalan 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki adada mahsur kalan 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada'da bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-06) sevk edildi.

Ekiplerce kurtarılan 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen limana getirildi.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.