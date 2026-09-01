İzmir Çeşme Alaçatı'da karada mahsur kalan 8'i çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Bozalan mevkisinde yardım talebinde bulunan bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Alaçatı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, karada mahsur kalan 8'i çocuk 18 düzensiz göçmeni kurtardı. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde 8'i çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesinin Alaçatı Bozalan mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Alaçatı İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince karadaki 8'i çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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