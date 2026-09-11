İzmir Çeşme'de güvenlik görevlisini öldüren sanığın cezası istinafta onandı - Son Dakika
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İzmir Çeşme'de güvenlik görevlisini öldüren sanığın cezası istinafta onandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde güvenlik görevlisi Soner Boztepe'yi öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, bölge adliye mahkemesince hukuka uygun bulundu. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık avukatlarının itirazını oybirliğiyle reddetti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir kişiyi öldüren sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, bölge adliye mahkemesince (istinaf) hukuka uygun bulundu.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Soner Boztepe'yi (29) öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan sanık S.Ş'nin (46) avukatlarının itirazı üzerine dosyayı inceledi.

Daire, dosyadaki deliller doğrultusunda Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

İstinaf başvurusu oybirliğiyle reddedildi.

Olay

18 Temmuz 2025'te, Ovacık Mahallesi'ndeki bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Soner Boztepe, tartıştığı S.Ş. tarafından öldürülmüş, tutuklanan şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Çeşme Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Mahkeme, yargılama sonucu Soner Boztepe'yi (29) öldüren tutuklu sanık S.Ş. (46) hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Çeşme'de güvenlik görevlisini öldüren sanığın cezası istinafta onandı - Son Dakika

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