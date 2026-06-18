İzbb Meclisi CHP Grubu'ndan Myk Kararına Tepki: "Doğru Bulmuyoruz, Tanımıyoruz" - Son Dakika
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İzbb Meclisi CHP Grubu'ndan Myk Kararına Tepki: "Doğru Bulmuyoruz, Tanımıyoruz"

18.06.2026 17:11  Güncelleme: 18:17
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CHP MYK'nın İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetimini görevden almasının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu olağanüstü toplandı. Grup Sözcüsü Candaş Yeter, kararı doğru bulmadıklarını ve tanımadıklarını açıkladı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetiminin görevden alınmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarının katılımıyla olağanüstü toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Grup Sözcüsü Candaş Yeter, MYK kararını doğru bulmadıklarını ve tanımadıklarını söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve il yönetimini görevden alma kararının ardından İzmir Büyükşehir Belediye (İZBB) Meclisi CHP Grubu, İZBB Meclis Salonu'nda olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilçe belediye başkanları katıldı. Toplantıda MYK kararı ve sonrasında izlenecek sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının ardından açıklama yapan İZBB CHP Grup Sözcüsü Candaş Yeter, "Genel kanaat şudur: Çağatay Başkanımızın görevden alınması ve il yönetiminin tasfiye edilmesine yönelik Merkez Yönetim Kurulu kararını doğru bulmuyoruz, tanımıyoruz. Son olarak 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiç zaman umudumu kaybetmedim' dediğinde Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin topraklarında emperyalistlerin kara postalları vardı. O ağır şartlardan bugünlere geldik. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi gelenekleri olan köklü bir partidir. Bu süreçten de güçlenerek çıkacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzbb Meclisi CHP Grubu'ndan Myk Kararına Tepki: 'Doğru Bulmuyoruz, Tanımıyoruz' - Son Dakika

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