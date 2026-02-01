Çocuk Meclisi Üyeleri Stüdyo Kültürpark'ta Podcast Kayıt Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çocuk Meclisi Üyeleri Stüdyo Kültürpark'ta Podcast Kayıt Yaptı

01.02.2026 10:58  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarıyıl tatilinde İzmir Çocuk Meclisi üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Stüdyo Kültürpark'ı ziyaret ederek, podcast kaydı yapma deneyimi yaşadı. Çocuklar, belediye birimlerini gezerek çeşitli hizmetler hakkında bilgi edindi.

(İZMİR) - Yarıyıl tatilinde kentin farklı noktalarında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerini gezen İzmir Çocuk Meclisi üyeleri genç müzisyenler için açılan ücretsiz müzik stüdyosu uygulaması Stüdyo Kültürpark'ı ziyaret etti. Meclis üyeleri, hayatlarında ilk kez podcast kaydı yapma deneyimi yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Çocuk Meclisi üyeleri, yarıyıl tatilinde kenti daha yakından tanıma fırsatı buldu. Farklı başlıklarla komisyonlara ayrılan İzmir Çocuk Meclisi, tatil boyunca komisyon başlıklarına uygun olan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerini ziyaret ediyor. Bu kapsamda Genç ve Ergen Katılım Komisyonu, Genç İzmir Bornova Yerleşkesi'ni ziyaret ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetleri öğrendi. Ulaşım başlığında çalışan Kentsel Haklar Komisyonu ise İzmir Ulaşım Merkezi'ni ziyaret ederek İzmir trafiğinin nasıl yönetildiğini görme şansı buldu. Doğa ve Ekoloji Komisyonu İzmir Tarım Gelişme Merkezi'ni, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ise İzQ İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu da Stüdyo Kültürpark'a bir gezi düzenledi. Stüdyonun nasıl çalıştığını öğrenen üyeler, podcast kaydı yaptı.

Çakal: "Belediye birimlerini yakından tanıyorlar"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde sosyolog olarak görev yapan Deniz Kesimler Çakal, "Yarıyıl tatilini fırsat bilerek çocuklarla daha uzun zaman geçirmek istedik. Çocukların belediye birimlerini daha yakından tanımasını istiyoruz. Bugün Stüdyo Kültürpark'ta Çocuk Meclisi Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu üyeleriyle birlikteyiz. Amacımız, kültür sanatla ilgilenen çocukların Stüdyo Kültürpark'ı tanıması. Çoğu daha önce profesyonel bir kayıt odası ve profesyonel bir mikrofon görmediklerini söyledi. Çocuklar Stüdyo Kültürpark'ın nasıl çalıştığını, hangi cihazların olduğunu öğreniyor. Bugün buradan bir hatıra ile ayrılmak istediğimiz için çocuklar bir podcast çekecek, daha sonra birlikte dinleyeceğiz. İzmir Çocuk Meclisi, Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın çocuk dostu kent hedefiyle İzmir'de yaşayan tüm çocukların sesi olmak için, tüm çocukların haklarına kavuşmaları için çalışmalarını yürüten kamusal bir platform. Çocukları eşit yurttaşlar olarak görüyor ve çocukların sesini duyurmak istiyoruz" dedi.

Kurt: "İlk defa deneyimleyeceğim"

Çocuk Meclisi Sözcüsü Asil Kurt, "Çocuk Meclisi'ne kendimi özgürce ifade etmek, insanlarla tanışmak, haklarımı ve sorumluluklarımı öğrenmek için katıldım. Bugün yarıyıl tatili nedeniyle yeni açılan Stüdyo Kültürpark'ı gezeceğim için heyecanlıyım. Böyle işler yapan belediye başkanlarının olması çok güzel bir şey. Bugün bir podcast yapacağız ve ben sunucu olacağım. Heyecanlıyım, bu ilk defa deneyimlediğim bir şey olacak. Yeni bir şey deneceyeğim için kendimle gurur duyuyorum. Kendim için büyük bir iş başarmış olacağım" diye konuştu.

Gülcemal: "İyi ki İzmir'de çocuğum"

Meclis üyesi Ela Gülcemal, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeni açılan bir yere gelmek çok güzel. İzmir Çocuk Meclisi'ndeki çocuklara değer verdiği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yarıyıl tatilimiz çok güzel geçti. İzmir'de çocuklara çok değer veriliyor. Çocukların haklarının daha fazla konuşulması bizim için çok önemli. İyi ki İzmir'de çocuğum" derken, Toprak Özen de "Stüdyo Kültürpark'ı çok merak ediyorum. Bugünü iyi değerlendiriyorum. İzmir Çocuk Meclisi'nde olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaptan: "Böyle bir ortamı ilk kez görüyorlar"

Stüdyo Kültürpark gezisine katılan veli Ezgi Tanergeç Kaptan da "Meclis üyeleri böyle bir ortamı ilk kez görüyor. İzmir Çocuk Meclisi, çocukların yaşadığı çevreye ve kente duyarlılıkları, kente olan bağlılıkları ve yerel yönetime yapacakları katkılar açısından çok güzel bir platform. Yapılan çalışmalara yakından şahit olmaları çok önemli. Yaşadıkları kentin etkinliklerini ve sosyal olanaklarını bu sayede biliyorlar" sözlerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültürpark, Güncel, İzmir, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocuk Meclisi Üyeleri Stüdyo Kültürpark'ta Podcast Kayıt Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Mazlum Abdi’den anlaşma sonrası açıklama Devlet kademesinde görev alacak mı Mazlum Abdi'den anlaşma sonrası açıklama! Devlet kademesinde görev alacak mı?
Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı Takla atan otomobilde sıkışan arkadaşının başından bir an olsun ayrılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çifte görev Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında
Yine yenildi Emre Belözoğlu’nun galibiyet hasreti sürüyor Yine yenildi! Emre Belözoğlu'nun galibiyet hasreti sürüyor

12:08
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
11:24
Antalya’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı Çok sayıda ölü ve yaralı var
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
11:19
Suudi Arabistan’dan ABD’ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
Suudi Arabistan'dan ABD'ye tarihi rest: Asla izin vermeyeceğiz
10:34
Epstein dosyalarında Modi’nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi
10:16
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı Telefonundan neler çıktı neler
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler
09:44
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
İğrenç iddialar ortalığa saçıldı, 2009 yılındaki video yeniden gündeme geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 12:20:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Çocuk Meclisi Üyeleri Stüdyo Kültürpark'ta Podcast Kayıt Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.