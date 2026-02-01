Çocuk Meclisi Üyeleri Stüdyo Kültürpark'ta Podcast Kayıt Yaptı

(İZMİR) - Yarıyıl tatilinde kentin farklı noktalarında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerini gezen İzmir Çocuk Meclisi üyeleri genç müzisyenler için açılan ücretsiz müzik stüdyosu uygulaması Stüdyo Kültürpark'ı ziyaret etti. Meclis üyeleri, hayatlarında ilk kez podcast kaydı yapma deneyimi yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Çocuk Meclisi üyeleri, yarıyıl tatilinde kenti daha yakından tanıma fırsatı buldu. Farklı başlıklarla komisyonlara ayrılan İzmir Çocuk Meclisi, tatil boyunca komisyon başlıklarına uygun olan İzmir Büyükşehir Belediyesi birimlerini ziyaret ediyor. Bu kapsamda Genç ve Ergen Katılım Komisyonu, Genç İzmir Bornova Yerleşkesi'ni ziyaret ederek İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik hizmetleri öğrendi. Ulaşım başlığında çalışan Kentsel Haklar Komisyonu ise İzmir Ulaşım Merkezi'ni ziyaret ederek İzmir trafiğinin nasıl yönetildiğini görme şansı buldu. Doğa ve Ekoloji Komisyonu İzmir Tarım Gelişme Merkezi'ni, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu ise İzQ İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu da Stüdyo Kültürpark'a bir gezi düzenledi. Stüdyonun nasıl çalıştığını öğrenen üyeler, podcast kaydı yaptı.

Çakal: "Belediye birimlerini yakından tanıyorlar"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nde sosyolog olarak görev yapan Deniz Kesimler Çakal, "Yarıyıl tatilini fırsat bilerek çocuklarla daha uzun zaman geçirmek istedik. Çocukların belediye birimlerini daha yakından tanımasını istiyoruz. Bugün Stüdyo Kültürpark'ta Çocuk Meclisi Sosyal Etkinlikler Planlama Komisyonu üyeleriyle birlikteyiz. Amacımız, kültür sanatla ilgilenen çocukların Stüdyo Kültürpark'ı tanıması. Çoğu daha önce profesyonel bir kayıt odası ve profesyonel bir mikrofon görmediklerini söyledi. Çocuklar Stüdyo Kültürpark'ın nasıl çalıştığını, hangi cihazların olduğunu öğreniyor. Bugün buradan bir hatıra ile ayrılmak istediğimiz için çocuklar bir podcast çekecek, daha sonra birlikte dinleyeceğiz. İzmir Çocuk Meclisi, Başkanımız Dr. Cemil Tugay'ın çocuk dostu kent hedefiyle İzmir'de yaşayan tüm çocukların sesi olmak için, tüm çocukların haklarına kavuşmaları için çalışmalarını yürüten kamusal bir platform. Çocukları eşit yurttaşlar olarak görüyor ve çocukların sesini duyurmak istiyoruz" dedi.

Kurt: "İlk defa deneyimleyeceğim"

Çocuk Meclisi Sözcüsü Asil Kurt, "Çocuk Meclisi'ne kendimi özgürce ifade etmek, insanlarla tanışmak, haklarımı ve sorumluluklarımı öğrenmek için katıldım. Bugün yarıyıl tatili nedeniyle yeni açılan Stüdyo Kültürpark'ı gezeceğim için heyecanlıyım. Böyle işler yapan belediye başkanlarının olması çok güzel bir şey. Bugün bir podcast yapacağız ve ben sunucu olacağım. Heyecanlıyım, bu ilk defa deneyimlediğim bir şey olacak. Yeni bir şey deneceyeğim için kendimle gurur duyuyorum. Kendim için büyük bir iş başarmış olacağım" diye konuştu.

Gülcemal: "İyi ki İzmir'de çocuğum"

Meclis üyesi Ela Gülcemal, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yeni açılan bir yere gelmek çok güzel. İzmir Çocuk Meclisi'ndeki çocuklara değer verdiği için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yarıyıl tatilimiz çok güzel geçti. İzmir'de çocuklara çok değer veriliyor. Çocukların haklarının daha fazla konuşulması bizim için çok önemli. İyi ki İzmir'de çocuğum" derken, Toprak Özen de "Stüdyo Kültürpark'ı çok merak ediyorum. Bugünü iyi değerlendiriyorum. İzmir Çocuk Meclisi'nde olduğum için mutluyum" ifadelerini kullandı.

Kaptan: "Böyle bir ortamı ilk kez görüyorlar"

Stüdyo Kültürpark gezisine katılan veli Ezgi Tanergeç Kaptan da "Meclis üyeleri böyle bir ortamı ilk kez görüyor. İzmir Çocuk Meclisi, çocukların yaşadığı çevreye ve kente duyarlılıkları, kente olan bağlılıkları ve yerel yönetime yapacakları katkılar açısından çok güzel bir platform. Yapılan çalışmalara yakından şahit olmaları çok önemli. Yaşadıkları kentin etkinliklerini ve sosyal olanaklarını bu sayede biliyorlar" sözlerine yer verdi.