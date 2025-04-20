İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Efes Selçuk'ta gerçekleşti - Son Dakika
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İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Efes Selçuk'ta gerçekleşti

Tiyatro Ofisi ve Ege Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Efes Selçuk sokaklarını renklendirdi. Festivalde birçok etkinlik düzenlendi ve sokak gösterileri büyük ilgi gördü.

20.04.2025 14:09  Güncelleme: 16:28
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(İZMİR) - Tiyatro Ofisi ve Ege Tiyatrolar Birliği, Efes Selçuk'ta İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali düzendi. Festival kapsamında Efes Selçuk sokakları renkli görüntülere sahne oldu.

Tiyatro Ofisi ve Ege Tiyatrolar Birliği tarafından düzenlenen, İzmir'in 15 ilçesinde 7 ilden 13 ekibin katılımıyla 16 etkinliğin yer aldığı festival kapsamında Efes Selçuk Belediyesi Gençlik ve Çocuk Bandosu, Efes Selçuk Belediyesi Tiyatro Grubu ve festivalde yer alan grupların kortej yürüyüşü düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde başlayan kortej Efes Selçuk sokaklarına renk kattı.

"Kadın elinin değdiği bir kent ve Efes Selçuk yüzyıllardır sanatı beşiğinde"

İstasyon Meydanı'nda bir konuşma yapan Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Tiyatro Ofisi Yöneticisi Metin Güler, İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin sokak etkinliklerinin açılışını Efes Selçuk'ta yapmak istediklerini belirterek "Çok güzelsin Efes Selçuk. Ben bir dönem burada yaşadım ve gittiğim her ana çok üzülüyorum. Ama bugün burada olmak çok güzel. Bu festivalin dışarıdaki, sokaktaki etkinlik açılışını Selçuk'ta yapalım istedik. Çünkü kadın elinin değdiği bir kent ve Efes Selçuk yüzyıllardır sanatı beşiğinde, kucağında, yüreğinde taşıyan bir kent. O gelenek devam ediyor bu kentte. Bu geleneği devam ettirdiği için Filiz Başkanıma ve onun yanında olan Efes Selçuklu sanatseverlere teşekkür ediyorum. Tiyatro Ofisi ve birliğimiz adına, sanatçılarımız adına, dayanışma için gelen bütün sanatçılara çok teşekkür ediyorum. Var olun. Çünkü aydınlık günlere ancak sanatla daha hızlı ulaşacağız. Çünkü tiyatro ve sanat tüm bu güzelliklerin geleceği. Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Efes Selçuk'ta zirve yapmıştır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Kortejin ardından İstasyon Meydanı'nda Efes Selçuklu çocukların modern dans gösterisi, farklı il ve ilçelerden gelen grupların mim, illüzyon ve eğlenceli gösterileri çocuklardan büyük ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin tarafından Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Tiyatro Ofisi Yöneticisi Metin Güler'e ve festivalde emeği geçen isimlere teşekkür plaketinin verilmesinin ardından son buldu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Efes Selçuk'ta gerçekleşti - Son Dakika

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