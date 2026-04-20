Selçuk'ta Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Coşkusu

(İZMİR) - İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin ikincisi Selçuk'ta düzenlendi. Festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Tiyatro Ofisi ve Ege Tiyatrolar Birliği tarafından 14-18 Nisan arasında düzenlenen 2. İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin kapanışı için Selçuk'ta düzenlenen etkinlikler Atatürk Anıtı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle kente yayıldı.

Bingo Atölye, Gösteri Sanatları, Mavi Çocuk Tiyatrosu, Aydın Çocuk Tiyatrosu ve konuk ekiplerin yanı sıra Selçuk Belediyesi Gençlik ve Çocuk Bandosu ile çocuk ve yetişkin tiyatro grupları kortejde yer alarak izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Kortejin ardından İstasyon Meydanı'nda kurulan şenlik sahnesinde birbirinden eğlenceli gösteriler sahnelendi. Ecem ile Çilek'in vantrolog gösterisi ve İlker Kılıçer'in pandomim performansı büyük ilgi görürken, Selçuk Belediyesi Çocuk Modern Dans Grubu'nun gösterisi beğeni topladı. Onur Köken'in çocuk şarkıları konseri ise miniklere unutulmaz anlar yaşattı.

Tiyatro Ofisi ve İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali Sanat Yönetmeni Metin Güler, yaşanan üzücü olayların çocukları etkilediğini belirterek, "Çocuklarımızın ruhunu sanatla onarabiliriz. Bize vermiş olduğu destekten dolayı Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ederiz" dedi.