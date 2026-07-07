İzmir'de 1 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında şüpheli Ö.A'yı (34) takibe aldı.
Motosikletiyle boş araziye giden Ö.A'nın alana gizlediği bir poşeti aldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladı.
Poşette 1 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Ö.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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