İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

(İZMİR) - İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılan Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, "Emeğin, emekçinin, doğanın sömürülmesine karşı değişimi birlikte yaratacağız. Bize yaşatılan tüm baskı ve olumsuzluklara rağmen bir arada, omuz omuza, sesimizi ve gücümüzü büyütmeye; emeğimizi ve hakkımızı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, coşkulu kutlamalara sahne oldu. Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen emekçiler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla alanı doldurdu. Kutlamalara katılan Başkan Kınay, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, ilçe yöneticileri ve partililerle birlikte Lozan Meydanı'ndan kortej eşliğinde yürüyerek, Gündoğdu Meydanı'na ulaştı ve emekçileri selamladı.

Alana girişinde partililer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarla buluşan Kınay, tüm emekçilerin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Her zaman emekten, adaletten ve haktan yana olacaklarının altını çizen Kınay, "Bu mücadeleyi büyüterek İzmir'den tüm Türkiye'ye hak ettiğimiz yaşamı birlikte kuracağız" diye konuştu.

Bu süreçte sendikalara, emekçilere ve yerel yöneticilere büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Kınay, emekçilerle omuz omuza olmaktan onur duyduğunu belirterek, "Emeğin, emekçinin, doğanın sömürülmesine karşı değişimi birlikte yaratacağız. Bize yaşatılan tüm baskı ve olumsuzluklara rağmen bir arada, omuz omuza, sesimizi ve gücümüzü büyütmeye; emeğimizi ve hakkımızı savunmaya devam edeceğiz" dedi.