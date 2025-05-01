İzmir'de 1 Mayıs Gündoğdu Meydanı'nda Kutlandı...Disk Ege Temsilcisi Sarı: Korkuyorlar, Korksunlar. Biz Mücadelemizi Sürdürüyoruz, Sürdüreceğiz

(İZMİR)- İzmir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, binlerce kişinin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda kutlandı. 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı, "Korkuyorlar. Korksunlar. Biz mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürdüreceğiz. Nihayetinde emekçiler olarak kazanacağız. Gençlerle birlikte kazanacağız. Biz fabrikaların bacasını tüttüren, kentleri güzelleştiren, insanları birbirine kavuşturan, doğumdan ölüme, yaşamın her anında var olan yani yaşamı ilmek ilmek ören işçileriz. Biz yaşayan, eşitlik, yaşatan kardeşlik, yaşasın özgürlük diyerek ekmeğine dört elle sarılanlardanız" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir'de sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla Gündoğdu Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinden itibaren kortejler eşliğinde toplanan binlerce kişi, taşıdıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla emek ve adalet taleplerini dile getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da alandaki kalabalığa seslenerek emekçilerin mücadelesine destek verdi.

Tugay: "Bu ülke, emekle ayakta duruyor"

Alandaki vatandaşları selamlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Alandaki bu kalabalığı görünce, ülkenin her bir köşesinde verilen emekleri hatırlayınca anlıyoruz ki bu ülke, emekle ayakta duruyor. İnanıyorum, emekçilerin birlikleriyle ve emekleriyle güzelleşecek bu ülke. Hep beraber aydınlığa kavuşacağız. Bayramınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başarır: "Turbun sapı elinde kaldı"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, iktidara "turp" göndermesi yaparak şunları söyledi:

"1 Mayıs İşçi Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın emek, yaşasın devrimciler. Her gecenin bir sabahı var. Görüyorum ki bu güzel sabahın sahipleri burada. Ben buradan Silivri'deki tutsaklarımıza, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'na hepiniz adına selam yolluyorum. Dedi ya birisi turbun büyüğü... Ama turbun sapı elinde kaldı. İftiraları elinde kaldı. Haklılar kazanacak, emekliler kazanacak, biz kazanacağız."

"Son birkaç aydır hukuksuz uygulamalara tanıklık etmekteyiz"

1 Mayıs Tertip Komitesi adına ortak açıklamasını yapan DİSK Ege Temsilcisi Memiş Sarı, "Bugün adaletsizliğe, haksızlığa, hukuksuzluğa karşı yine yüz binler, Gündoğdu Meydanı'nda. Yine milyonlar, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında sokaklarda adalet aramaya devam ediyor. 1 Mayıs bir takvim günü değildir. Yüzyıllar boyunca süren mücadelelerin simgesidir. Hangi mesleğe sahip olursa olsun alın teriyle evine ekmek götüren, ölüme karşı yaşamı, zalime karşı mazlumu, ezene karşı ezileni, açlığa karşı tokluğu, savaşa karşı barışı düşmanlığa karşı, dostluğu, bölünmeye karşı, bölüşmeyi savunların bir araya geldiği gündür. Ancak son birkaç aydır ekonominin altı üst olduğu bir dönemde insanların eleştirdiği özgürlüğünün elinden alındığı protesto hakkının şiddetle karşılık bulduğu, halkın iradesiyle seçilmiş siyasetçilerin zindana atıldığı dahası iktidar yanlısı olmayanların mahrem alanlarına dahi işgal edildiği hukuksuz uygulamalara tanıklık etmekteyiz. Bozuk düzende sağlam çark olmayacağını kanıtlarcasına uygulamaların, hukuksuzlukların tanıklığını son birkaç aydır yaşamaktayız" dedi.

"Emeğin hukukunu korumak için mücadele eden adalet savaşçılarıyız"

"Zalimleri en çok korkutan da emekçiler, gençler ve kadınlar olduğunu tüm çıplaklığıyla görüyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Sarı, şunları kaydetti:

"Korkuyorlar. Korksunlar. Biz mücadelemizi sürdürüyoruz. Sürdüreceğiz. Nihayetinde emekçiler olarak kazanacağız. Gençlerle birlikte kazanacağız. Biz fabrikaların bacasını tüttüren, kentleri güzelleştiren, insanları birbirine kavuşturan, doğumdan ölüme, yaşamın her anında var olan yani yaşamı ilmek ilmek ören işçileriz. Biz yaşayan, eşitlik, yaşatan kardeşlik, yaşasın özgürlük diyerek ekmeğine dört elle sarılanlardanız. Tüm yasaklara rağmen son bir yılda 123 iş yerinde greve çıkanlarız. Biz aynı zamanda emeğin hukukunu korumak için mücadele eden adalet savaşçılarıyız diyenler aramızda. Biz hakkını aradığı için darp edilmiş, gözaltına alınmış tutuklanmış anayasal hak ve özgürlükleri elinden alınmış yurttaşlarımızın en büyük destekçisi İzmir Barosu ve Barolar Birliği'ne buradan selam gönderiyoruz. 'Pandemide hakkınız ödenmez diyenler' bugün onların hakkını ödemedi. 'Sağlıkta şiddete hayır' diyenler aramızda. Biz bugün bu alanda günümüz muhteşemlerine yaratılmış ucube sağlık düzenli protesto eden sağlık emekçileriyiz. Sağlığa ayrılan bütçenin kerameti kendinden menkul, şehir hastanelerine, özel hastanelere karşı çıkan demokrat doktorlarız. Biz sağlığın hepimiz için temel bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha hatırlatarak başka sağlık sistemi mümkün diyerek herkesin para harcamaksızın ulaşabildiği bir temelli çağ dışı uygulamaları son bulduğu bilimsel ve nitelikli sağlık ortamının oluşturmasını isteyen sağlık emekçileriyiz. Burada olan, doğayı koruyan, çevre için mücadele eden odalarımız yan yana geldi."

"Alanlardayız, biz kazanacağız"

Gezi Parkı olaylarında yaşamlarını kaybedilenleri de anarak sözlerini sürdüren Sarı, "Emeğimizi, demokrasiyi, barışı, adaleti savunmak için, laik ve sosyal hukuk düzeni için her türlü ayrımcılığın son bulduğu, tam bağımsız bir cumhuriyet için, mutlu yarınlar için direnişimize güç vermek için, haykırıyoruz; buradayız, alanlardayız ve biz kazanacağız. Biz kazanacağız. Adalet ve hukuk mücadelesi için devrim ve sosyalizm mücadelesi verenler gözaltında olanlar, tutuklananlar için Selahattin Demirtaş, Ekrem İmamoğlu için Gezi tutsakları için İzmir, 1 Mayıs alanından binlerce selam gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.