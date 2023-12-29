İzmir açıklarında 121 düzensiz göçmen kurtarıldı, 78 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Dikili, Karaburun ve Menderes ilçesi açıklarında 121 düzensiz göçmen kurtarıldı, 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Çeşme, Dikili ve Karaburun açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine görevlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 121 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme ve Menderes ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin yer aldığı lastik botlar, ekipler tarafından durduruldu. Botlardaki 78 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.