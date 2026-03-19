İzmir'de 13 Aylık Çocuk Şalgam Kovasında Boğuldu

İZMİR'in Torbalı ilçesinde şalgam suyu dolu kovaya düşen 13 aylık Alparslan A., boğuldu.

Olay, dün Tepeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi temizlik yaparken balkona çıkan Alparslan A. iddiaya göre; şalgam suyu dolu kovaya düştü. Ailesinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Alparslan A., kurtarılamadı. Polis Alparslan A.'nın annesinin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.