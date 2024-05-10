İzmir\'de 13 suç örgütü çökertildi

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İzmir Valisi Süleyman Elban, kent genelinde son iki ayda yürütülen operasyonlar sonucu 13 suç örgütünün çökertildiğini söyledi.

Vali Elban başkanlığında İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç'ın katılımıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikteki toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Elban, kent genelinde huzur ve güvenlik için güvenlik birimlerince yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mart ve nisan aylarında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin narkotik suçlarla ilgili yaptıkları çalışmalarda 4 bin 573 vakada 5 bin 302 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Elban, geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında yüzde 28, gözaltı sayısında da yüzde 13,65 artış yaşandığını bildirdi.

Trafik kazalarının önlenmesi amaçlı denetimlerde de iki ayda 1 milyon 83 bin 925 aracın kontrol edildiğini, 215 bin 829 araçla ilgili işlem yapıldığını belirten Elban, geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen araç sayısının yüzde 1,19 azalmasına rağmen işlem yapılan araç sayısının yüzde 123,67 arttığını söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca yılın iki ayında 1821 teknenin kontrol ettiğini, 340 tekneyle ilgili işlem yapıldığını dile getiren Elban, geçen yılın aynı dönemine göre denetlenen tekne sayısında yüzde 51,75, işlem yapılan tekne sayısında ise yüzde 41,67 artış görüldüğünü bildirdi.

Kentte bu süreçte suç örgütleriyle mücadeleye azami önem verildiğine işaret eden Elban, "Mart ve nisan döneminde 13 suç örgütü çökertildi. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 3 organize suç örgütü çökertilmiş, bu da yüzde 333'lük artışa tekabül ediyor." dedi.

Mala karşı işlenen suçlarda düşüş

Güvenlik birimlerinin özverili çalışmalarıyla mala karşı işlenen suçlarda dikkat çekici düşüş olduğunu belirten Elban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yılın ilk iki ayında geçen yıla göre mala karşı işlenen suçlarda yüzde 33,39, evden hırsızlıkta yüzde 45,80, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 45,45, oto hırsızlığında yüzde 46,43, otodan hırsızlıkta yüzde 61,98, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 66,05, yankesicilikte yüzde 88,12 ve açıktan hırsızlıkta yüzde 52,67 azalma var."