İzmir'de 13 suç örgütü çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de 13 suç örgütü çökertildi

İzmir\'de 13 suç örgütü çökertildi

İzmir Valisi Süleyman Elban, son iki ayda yapılan operasyonlar sonucunda 13 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucunda binlerce kişi gözaltına alındı. Ayrıca trafik denetimlerinde de önemli bir artış yaşandı. Vali Elban, suç örgütleriyle mücadeledeki başarıya dikkat çekerek, mala karşı işlenen suçlarda da önemli bir düşüş olduğunu belirtti.

10.05.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valisi Süleyman Elban, kent genelinde son iki ayda yürütülen operasyonlar sonucu 13 suç örgütünün çökertildiğini söyledi.

Vali Elban başkanlığında İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Osman Kılıç'ın katılımıyla güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikteki toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Elban, kent genelinde huzur ve güvenlik için güvenlik birimlerince yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Mart ve nisan aylarında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin narkotik suçlarla ilgili yaptıkları çalışmalarda 4 bin 573 vakada 5 bin 302 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Elban, geçen yılın aynı dönemine göre olay sayısında yüzde 28, gözaltı sayısında da yüzde 13,65 artış yaşandığını bildirdi.

Trafik kazalarının önlenmesi amaçlı denetimlerde de iki ayda 1 milyon 83 bin 925 aracın kontrol edildiğini, 215 bin 829 araçla ilgili işlem yapıldığını belirten Elban, geçen yılın aynı dönemine göre kontrol edilen araç sayısının yüzde 1,19 azalmasına rağmen işlem yapılan araç sayısının yüzde 123,67 arttığını söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığınca yılın iki ayında 1821 teknenin kontrol ettiğini, 340 tekneyle ilgili işlem yapıldığını dile getiren Elban, geçen yılın aynı dönemine göre denetlenen tekne sayısında yüzde 51,75, işlem yapılan tekne sayısında ise yüzde 41,67 artış görüldüğünü bildirdi.

Kentte bu süreçte suç örgütleriyle mücadeleye azami önem verildiğine işaret eden Elban, "Mart ve nisan döneminde 13 suç örgütü çökertildi. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 3 organize suç örgütü çökertilmiş, bu da yüzde 333'lük artışa tekabül ediyor." dedi.

Mala karşı işlenen suçlarda düşüş

Güvenlik birimlerinin özverili çalışmalarıyla mala karşı işlenen suçlarda dikkat çekici düşüş olduğunu belirten Elban, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu yılın ilk iki ayında geçen yıla göre mala karşı işlenen suçlarda yüzde 33,39, evden hırsızlıkta yüzde 45,80, iş yerinden hırsızlıkta yüzde 45,45, oto hırsızlığında yüzde 46,43, otodan hırsızlıkta yüzde 61,98, bisiklet ve motosiklet hırsızlığında yüzde 66,05, yankesicilikte yüzde 88,12 ve açıktan hırsızlıkta yüzde 52,67 azalma var."

Kaynak: AA

Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 13 suç örgütü çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Yargı eleştirilemez değildir
10:33 Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız Mehmet Şimşek: Ekonomi programı çalışıyor, vergi artırımı yapmayacağız
10:20 Hastanelerde yeni dönem Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor Hastanelerde yeni dönem! Onaylı randevu sistemi pazartesi günü başlıyor
09:57 Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü Okul müdürünün öldürülmesine tepkiler sürüyor! Öğretmenler iş bıraktı, okullar sessizliğe büründü
09:55 Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış Okul müdürünü öldüren zanlının suç dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
12:24 İstanbul Boğazı’nda papağan kurtarma operasyonu İstanbul Boğazı'nda papağan kurtarma operasyonu
12:06 MSB: Irak’ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Irak'ın kuzeyinde 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:46 Son 22 yılın en yüksek seviyesi 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ’’Vay be’’ dedirtti Son 22 yılın en yüksek seviyesi! 2 milyon liranın getirdiği faiz rakamı ''Vay be'' dedirtti
11:43 Hamas’ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi Hamas'ın esir takası için 12 haftalık ateşkes talebi İsrail tarafından reddedildi
11:25 Fenerbahçe’de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak Fenerbahçe'de gelecek sezonda 10 futbolcuyla yollar ayrılacak
11:23 Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı“ dediler, gerçek çok başka çıktı Afra Saraçoğlu için "Sahnede tacize uğradı" dediler, gerçek çok başka çıktı
11:20 Aradan yıllar geçse de unutulmuyor Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi Aradan yıllar geçse de unutulmuyor! Kim Milyoner Olmak İster tarihine geçen dolandırıcılık hikayesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 13:17:36. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 13 suç örgütü çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement