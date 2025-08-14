İzmir'de 131 Aranan Kişi Yakalandı

İzmir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan veya çeşitli suçlardan şüpheli olarak aranan 131 kişi yakalandı.

Polis ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için 91 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 131 kişi yakalandı.

Hükümlü ve şüpheliler, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.