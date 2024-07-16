İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları Düzenlendi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Basmane Meydanı'ndan başlayan Demokrasi Yürüyüşü gerçekleştirildi. İzmir Valiliği tarafından ise Konak Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı izlendi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

16.07.2024 00:52
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İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Basmane Meydanı'ndan başlayan Demokrasi Yürüyüşü gerçekleştirildi. Katılımcıların ellerinde "Bayrağımızı indiremeyeceksiniz", "Yazıklar olsun darbeye sevinen kanı bozuklara", "Vatanımızı parçalayamayacaksınız, ezanları susturamayacaksınız" pankartlarının taşındığı yürüyüş Konak Meydanı'nda son buldu.

İzmir Valiliği tarafından ise Konak Meydanı'nda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Vali Süleyman Elban, programdaki konuşmasında Çeşme'deki yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Elban, Türk milletinin 8 yıl önce bugün tarihte görülmemiş büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldığını ve Türk milletinin o gün vatanına, milletine, bayrağına, inancına olan saldırı karşısında canını seve seve vermeye hazır olduğunu söyledi.

Türk milletinin vatan sevgisi, feraseti, imanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlam iradesi ve güçlü liderliği sayesinde tarihe yeni bir kahramanlık hikayesi yazdığını belirten Elban, 15 Temmuz şehitlerine Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı da milli birlik ve dayanışma ruhunun Fetullahçı teröristlerin emellerini boşa çıkardığını, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün geçmişe bir saygı duruşu ve geleceğe bir vizyon sunma günü olduğunu söyledi.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de milli maçta yapılan bozkurt işareti sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin, "Meğer Haçlı saldırıları devam ediyormuş. İsrail'e silah Müslümana bisküvi veren dünya, Müslüman Türk'ün işareti olan bir ufacık işareti problem yaptı, dünya ayağa kalktı." dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı izlendi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programları Düzenlendi - Son Dakika

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