İzmir\'de 15 Temmuz şehitleri Kadifekale\'de anıldı

İZMİR'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde düzenlenen törenle şehitler dualarla anıldı. Törenin ardından şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı.

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan program, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından okunan dua ile devam etti. Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, şehitlik defterini imzaladı.

Törenin ardından Vali Süleyman Elban, protokol üyeleri ve askeri heyet, şehitlerin kabirlerini tek tek ziyaret ederek karanfil bıraktı.