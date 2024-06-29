İzmir'de 16 Yangın Çıktı, 11'i Kontrol Altına Alındı

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İzmir'de bugün 8'i orman, 8'i kırsal alanda olmak üzere toplam 16 yangın çıktı, yangınlardan 11'i kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte 16 yangın çıktı.

Yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 171 arazöz ve iş makinesi, 972 personel ile müdahale edildi.

Yangınlardan 11'i kontrol altına alındı.

Çeşme, Menderes, Menemen, Selçuk ve Torbalı ilçelerindeki yangınların kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.