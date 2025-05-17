İzmir'de 19 Mayıs İçin Toplu Ulaşımda İndirim ve Ücretsiz Seferler

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kent içi toplu ulaşımda düzenlemelere gitti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşlarında ulaşım yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Seferler düzenlendi

19 Mayıs Pazartesi günü otobüs hareket saatlerinde cumartesi çalışma programına takviyeler yapılarak güncellemeye gidildi. İzmir Metrosu ise sabah 06.00-06.30 saatleri arasında 7,5, 06.30-16.00 saatleri arasında 5 dakika, 16.00-20.00 saatleri arasında 4 dakika ve 20.00-00.20 saatleri arasında 8 dakikada bir sefer yapacak. Karşıyaka ve Konak Tramvayı sefer programında değişiklik olmayacak.

Baykuş seferleri var

İZDENİZ vapur seferlerinde de hafta sonu tarifesi geçerli olacak. 19 Mayıs Pazartesi'yi 20 Mayıs Salı'ya bağlayan gece, Baykuş seferleri de düzenlenecek. Karşıyaka'dan 23.45, Alsancak'tan 00.05'de hareket edecek vapur, 00.20'de Karşıyaka'da olacak. 00.45'te Karşıyaka'dan kalkacak vapur, 01.05'te Alsancak'tan hareket edecek ve 01.20'de Karşıyaka'ya varacak.