Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar İçin Etkinlikler Başladı

08.04.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutlamak için hazırlıklar yapıyor. Çocuklar için atölye, konser ve oyun alanları gibi birçok aktivitenin yer alacağı kutlamalar, 1 Nisan'da başlayarak 23 Nisan'da sona erecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için kentin dört bir yanında çocuklara yönelik etkinlikler planladı. 1 Nisan'da başlayan program, 23 Nisan'da Konak Kültürpark'taki kutlamayla sonlanacak. İzmirli çocuklar, çocuk atölyeleri, performans sanatları, konserler, spor deneyim alanları ve oyun alanlarıyla bayram sevinci yaşayacak.

Bayram kutlamaları ilçelere yayılarak devam ediyor. Aliağa, Dikili ve Çiğli'de yapılan program, 8 Nisan'da Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak ve diğer ilçelerde 22 Nisan'a kadar sürecek. İlçelerdeki etkinlikler saat 15.00'te başlayacak.

23 Nisan'da Kültürpark'ta yapılacak kutlamalar için saat 12.00'de buluşulacak. Gün boyu sürecek programda konserler, atölyeler, sahne gösterileri ve oyun alanları yer alacak. Ana sahne programı saat 13.00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun kortej yürüyüşüyle başlayacak, ardından çeşitli gösteriler ve saat 18.00'de Gökçe'nin konseriyle sonlanacak.

Etkinlik alanında çocuklar için planetaryum, şarjlı araba yarışları, karnaval oyunları, dev jenga ve survivor parkurları gibi aktiviteler kurulacak. Aileler için mini bowling, VR gözlük deneyimi ve ebeveyn-çocuk oyunları hazırlanacak. Şişme oyun parkurları ve en az 24 farklı atölye de çocukların eğlenmesini ve öğrenmesini sağlayacak. Açık alan etkinlikleri, geleneksel sokak oyunları, gezici kütüphane ve spor deneyim alanlarıyla desteklenecek. Gün boyu çorba, çay ve su ikramı yapılırken, ebeveynler için dinlenme alanları ve çocuk güvenliği için kayıp çadırı hizmet verecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 13:44:33. #.0.5#
SON DAKİKA: İzmir'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar İçin Etkinlikler Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.