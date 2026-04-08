İzmir'de 23 Nisan Coşkusu: Çocuklar İçin Etkinlikler Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için kentin dört bir yanında çocuklara yönelik etkinlikler planladı. 1 Nisan'da başlayan program, 23 Nisan'da Konak Kültürpark'taki kutlamayla sonlanacak. İzmirli çocuklar, çocuk atölyeleri, performans sanatları, konserler, spor deneyim alanları ve oyun alanlarıyla bayram sevinci yaşayacak.

Bayram kutlamaları ilçelere yayılarak devam ediyor. Aliağa, Dikili ve Çiğli'de yapılan program, 8 Nisan'da Bergama Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak ve diğer ilçelerde 22 Nisan'a kadar sürecek. İlçelerdeki etkinlikler saat 15.00'te başlayacak.

23 Nisan'da Kültürpark'ta yapılacak kutlamalar için saat 12.00'de buluşulacak. Gün boyu sürecek programda konserler, atölyeler, sahne gösterileri ve oyun alanları yer alacak. Ana sahne programı saat 13.00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun kortej yürüyüşüyle başlayacak, ardından çeşitli gösteriler ve saat 18.00'de Gökçe'nin konseriyle sonlanacak.

Etkinlik alanında çocuklar için planetaryum, şarjlı araba yarışları, karnaval oyunları, dev jenga ve survivor parkurları gibi aktiviteler kurulacak. Aileler için mini bowling, VR gözlük deneyimi ve ebeveyn-çocuk oyunları hazırlanacak. Şişme oyun parkurları ve en az 24 farklı atölye de çocukların eğlenmesini ve öğrenmesini sağlayacak. Açık alan etkinlikleri, geleneksel sokak oyunları, gezici kütüphane ve spor deneyim alanlarıyla desteklenecek. Gün boyu çorba, çay ve su ikramı yapılırken, ebeveynler için dinlenme alanları ve çocuk güvenliği için kayıp çadırı hizmet verecek.