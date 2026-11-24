İZMİR'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi. Tören kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

İzmir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi. Tören kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından çelenk bırakıldı. Ardından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, siyasi parti temsilcileri, oda ve STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından aday öğretmen ve emekli öğretmen konuşmaları gerçekleştirildi. Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Öğretmen dediğimizde herhangi bir kavramdan, meslekten bahsetmiyoruz. Sadece bilgi veren ya da bir meslek grubu gibi çok basit, yavan, eksik kavramlarla öğretmenliği tarif etmek mümkün değil" dedi.

'ÖĞRETMENLİK CESARET İSTEYEN BİR MESLEKTİR'

Herkesin hayatının bir döneminde öğretmen olmak istediğini dile getiren Vali Elban, öğretmenliğin herkes tarafından kabul gören saygın bir meslek olduğunu belirtip, "Bu mesleği yapmaktan hiçbir insan gocunmaz. En başta ulu önderimiz tahtanın başına geçmiş ve başöğretmen olmuş. Cumhuriyetin kurucusu, ilk cumhurbaşkanımız, liderimiz Mustafa Kemal Atatürk öğretmen olmaktan, bu millete öğretmenlik yapmaktan ve başöğretmenlik ünvanını almaktan da büyük bir onur duymuş. Dolayısıyla görev yapan, her makamdaki, meslekteki insanların da kendilerinin öğretmen olarak anılmasından ancak onur duyarlar" diye konuştu.

'TEKNOLOJİ NE OLURSA OLSUN ÖĞRETMENE HEP İHTİYAÇ OLACAK'

Öğretmenliğin cesaret isteyen bir meslek olduğunu aktaran Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü: ""Bu kadar fedakarlık yapan, gayret eden ve Atatürk'ün de söylediği gibi geleceğimizi yönlendirecek öğretmenlerimiz bugün de, geçmişte de, gelecekte de büyük bir fedakarlıkla görev yapacaktır. Teknoloji ne olursa olsun öğretmene hep ihtiyaç olacak. İster elinde tebeşir, keçeli kalem, bilgisayar, tablet olsun, ne olursa olsun öğretmene hep ihtiyaç olacak. Öğretmensiz bir eğitim, öğretmensiz gelecek nesillerin yetişmesi diye bir şey söz konusu değil."

'İZMİR'DE 56 BİN KİŞİLİK DEV BİR EĞİTİM KADROSUNA SAHİBİZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, son 24 yılda eğitimin her zaman en öncelikli devlet politikası olarak konumlandırdıklarını aktararak, "Biz, laf üreten değil eser ve hizmet üreten bir siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz. Bunun en somut nişanesini bugün güzel İzmir'de görüyoruz. İzmir'in 30 ilçesinde, 3 bini aşkın okul ve kurumumuzda, 756 binin üzerindeki evladımızı geleceğe hazırlayan 56 bin kişilik dev bir eğitim kadrosuna sahibiz" dedi.

Çankırı, "İzmir'de resmi kurumlarda görev yapan 45 binin üzerindeki öğretmenimizin 23 bin 800'ü başöğretmen, 17 bin 148'i ise uzman öğretmen ünvanıyla sınıflarına giriyor. İzmir'deki her 10 öğretmenimizden 9'u artık kariyer basamaklarında hak ettiği ünvana ve özlük haklarına kavuşmuş durumda. Bu, öğretmenimizin emeğine duyduğumuz saygının en açık belgesidir. Aynı kararlılığı fiziki yatırımlarda ve deprem güvenliğinde de gösteriyoruz. İzmir'in bir deprem şehri; evlatlarımızın can güvenliği bizim için her türlü siyasi hesabın üzerindedir. Sadece 2025-2026 yatırım programımız kapsamında; 54 okulumuzda bin 14 yeni dersliğin yapımı hızla devam ederken, ihale ve proje aşamasındakilerle birlikte toplam 85 okulda bin 535 modern dersliği daha İzmir'e kazandırıyoruz. Üstelik bu yatırımların kahir ekseriyetini yık-yap modeliyle, yani riskli yapıları yıkıp yerlerine depreme dayanıklı, güvenli eğitim yuvaları inşa ederek gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimizde 40'lı, 50'li rakamlarda olan sınıf mevcutlarını bugün İzmir genelinde ilkokulda ve okul öncesinde 20'nin altına, ortaöğretimde ise 22 seviyelerine çekmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tarihte iz bırakan, şehit olan öğretmenlerin önemli sözlerini paylaştı. Tören sonunda emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi verildi, aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleştirdi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Can HAZAR/ İZMİR,