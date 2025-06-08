İzmir'de 3,5 Büyüklüğünde Deprem

(İZMİR) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir Karaburun'da 3,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini bildirdi.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Karaburun ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.40'ta meydana gelen deprem yerin 6.49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.