İzmir'de 3 ABD'li askere saldıran 15 sanıktan 14'ü beraat etti

İzmir'de geçen yıl eylül ayında 3 ABD'li askere yönelik fiziki saldırıya ilişkin açılan davada, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Kayahan Çetin'e 10 bin lira adli para cezası verilirken, TGB üyesi 14 sanık beraat etti.

İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar gelmedi, avukatları ise salonda hazır bulundu.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından hakim, 14 sanığın tüm suçlar yönünden ayrı ayrı beraat ettiğini belirtti.

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin ise "kasten basit yaralama" suçundan 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca, Çetin için verilen para cezasında hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Olay

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde 2 Eylül 2024'te, aralarında TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'in de bulunduğu TGB üyesi bir grup, 3 ABD'li askeri personele fiziki saldırıda bulunmuş, polis 15 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 10'u tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu karara şüphelilerin avukatları tarafından itiraz edilmiş, sulh ceza hakimliğince reddedilen itirazı değerlendiren nöbetçi asliye ceza mahkemesi, 10 kişinin tahliyesine karar vermişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 sanık hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" hazırlanan iddianame İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.