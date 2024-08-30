İzmir\'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında 500 dron ile ışık gösterisi düzenlendi

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İzmir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 500 dron ile ışık gösterisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesince, 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışının ardından Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda Zafer Bayramı temalı bir gösteri yapıldı.

Meydandan havalanan 500 dron ile gökyüzünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı, imzası, "30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun" yazısı, İzmir Saat Kulesi, Türk bayrağı ve Efe figürleri oluşturuldu.

Gösteriye meydanda toplanan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve telefon ışıklarıyla eşlik etti.