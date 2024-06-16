İzmir'de 49'u çocuk 139 düzensiz göçmen yakalandı

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İzmir'in Urla, Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında 49'u çocuk 139 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Urla ve Çeşme açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerce durdurulan 3 lastik bottaki 45'i çocuk 117 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-10) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik botta 4'ü çocuk 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bottaki göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen şüpheli de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.