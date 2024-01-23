İzmir\'de 58 uyuşturucu operasyonunda 57 şüpheli tutuklandı

İzmir'de gerçekleştirilen 58 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 57 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdiği 58 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, 14 kilo 827 gram esrar, 7 bin 242 sentetik hap, 12 hassas terazi, 10 tabanca, 6 tüfek ile bu silahlara ait 183 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 115 şüpheliden 84'ü, işlemin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 57 şüpheli tutuklandı, 27 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.