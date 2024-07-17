İzmir'de 7 Kilo Sentetik Uyuşturucu ve 66 Bin 800 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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İzmir'de bir binanın asansör boşluğunda ve araç deposunda 7 kilo 844 gram sentetik uyuşturucu ile 66 bin 800 sentetik ecza ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Bayraklı ve Bornova ilçelerindeki iki adrese operasyon düzenlendi, 4 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda hafif ticari aracın deposunda ve bir binanın asansör boşluğundaki mekanizma bölmesinde 7 kilo 844 gram sentetik uyuşturucu, 66 bin 800 sentetik ecza ile hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.