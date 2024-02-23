İzmir'de 74 yaşındaki dedesini silahla yaralayan torun tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de 74 yaşındaki dedesini silahla yaralayan torun tutuklandı

İzmir\'de 74 yaşındaki dedesini silahla yaralayan torun tutuklandı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan olayda, 74 yaşındaki bir dede torunu tarafından silahla yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 17 yaşındaki torun, tutuklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan dedenin, torunu tarafından yaralandığı ortaya çıktı. Polis, olayda kullanılan tabancayla kaçan şüpheliyi yakalamıştı.

23.02.2024 01:01  Güncelleme: 01:05
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde 74 yaşındaki dedesini silahla yaralayan torun, tutuklandı.

Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta önceki gün yaşanan olayın ardından gözaltına alınan K.E.K'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen K.E.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Önceki gün, Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta ikamet eden Mehmet A'nın tabancayla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, bacağından yaralanan Mehmet A. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Mehmet A'nın olayı torunu K.E.K'nin (17) gerçekleştirdiğini söylemesi üzerine polis, kaçan şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla yakalamıştı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İzmir, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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