İzmir\'de 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, 40 göçmen yakalandı

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İzmir'in Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı, Çeşme ilçesi açıklarında ise 40 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ve Seferihisar açıklarında lastik bottlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 18'i çocuk 78 düzensiz göçmeni kurtardı.

Öte yandan ekipler, Çeşme açıklarında da lastik botta 4'ü çocuk 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.