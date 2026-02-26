İzmir'de 8 Mart Nedeniyle 'Dayanışma Noktaları' Kuruldu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerini dört farklı noktada kurulan 8 Mart Dayanışma Noktaları ile başlattı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay da etkinlik alanında kadınlarla birlikte 8 Mart pankartları hazırladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "8 Mart Dayanışma Noktaları" oluşturdu. Kadınlar, Kadifekale, Agora, Hatay ve Örnekköy'de bulunan kadın dayanışma merkezlerinde sunulan hizmetleri deneyimliyor, kadın sağlığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda bilgilendiriliyor, 8 Mart'a özel pankart hazırlama etkinliklerine katılıyor. Çocuklar için de oyun etkinliklerinin hazırlandığı dayanışma noktaları, dayanışmayı güçlendirerek deneyim paylaşımına imkan tanıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın eşi Öznur Tugay, Behçet Uz Parkı'nda düzenlenen dayanışma noktasında kadınlarla bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temalı pankartlar hazırlayan Tugay, kadınlarla sohbet etti.

"Kadına şiddete 'hayır' diyoruz"

Etkinliğe katılan Fatime İnal "Kadın haklarının savunucusuyuz. Burada pankartları eğlenerek yapıyoruz. Çok mutluyuz, iyi ki böyle etkinlikler var" derken, Sadegül Bozbala da "Kadın sağlığı ile ilgili konuşuyoruz, çocuklar oynuyor. Kadınlarla ilgili pankart yapıyoruz. Çeşit çeşit çiçekler, kelebekler çiziyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Kadına şiddete 'hayır' diyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne etkinlikler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kentin dört bir yanında etkinlikler

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çok sayıda etkinlik planladı. Bu kapsamda Torbalı, Urla, Bayraklı, Karşıyaka, Çeşme, Dikili, Konak ve Buca'da fotoğrafçılık atölyeleri, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri, belgesel gösterimleri ve söyleşiler düzenleniyor. 2 Mart-17 Nisan tarihleri arasında Vasıf Çınar Meydanı'nda "Görünmeyen Emeği Görmek Sergisi", İzmir Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliği ile sergilenecek. 7 Mart'ta "Kendini Unutan Kadınlar Dayanışma ve Farkındalık Söyleşisi" 12.00-14.00 saatleri arasında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek. 8-30 Mart tarihleri arasında Safiye Otman Sergisi, Tarihi Bıçakçı Han'da sergilenecek. Yeniden Sinematek gösterimlerinde 8 Mart saat 20.00'de Elhamra Sahnesi'nde Lütfi Ömer Akad'ın "Düğün" filmi beyaz perdeye yansıyacak.

Kültürpark'ta kapsamlı 8 Mart programı

Bu yıl 8 Mart programı, kentin farklı noktalarına yayılan etkinliklerin yanı sıra 6-7-8 Mart tarihlerinde Kültürpark'ta, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilecek kapsamlı bir programla güçlendiriliyor. Üç gün boyunca Kültürpark'ta paneller, atölyeler, söyleşiler, sahne etkinlikleri ile bilgilendirme ve dayanışma alanları kurulacak; kadınların bir araya geleceği kapsayıcı bir buluşma zemini oluşturulacak. Program, sivil toplumun katkılarıyla daha da zenginleşecek. Kültürpark'ta kadın kooperatifleri için satış alanları, çocuk etkinlik alanları ve Mobil İstihdam Aracı yer alacak. Dijital şiddet, kadın hakları, ayrımcılık ve önyargı konularında atölyeler ve bilgilendirme stantları kurulacak; sahne etkinlikleri, spor faaliyetleri, gösteriler ve konserler düzenlenecek. Ayrıca sosyal medya ve toplu ulaşım araçlarında farkındalık çalışmaları yürütülecek.