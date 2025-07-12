İzmir'de 95 Adrese Operasyon: 133 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de 95 Adrese Operasyon: 133 Gözaltı

İzmir\'de 95 Adrese Operasyon: 133 Gözaltı
12.07.2025 07:39
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İzmir'de, aranması olan şüphelilere yönelik operasyonda 95 adreste 133 kişi yakalandı.

İZMİR'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şüphelilere yönelik, 95 adrese düzenlenen operasyonda 133 kişi yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve aranması olan şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile kentte, dün saat 05.00 sıralarında 95 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 190 polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda; hırsızlık, öldürme, yaralama, yağma, uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma, dolandırıcılık, cinsel suçlar, vergi usul kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 133 şüpheli gözaltına alındı. 24 saat süren operasyonda gözaltına alınan 133 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

Operasyon, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de 95 Adrese Operasyon: 133 Gözaltı - Son Dakika

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