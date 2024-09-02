İzmir'de ABD Askerine Çuval Geçirildi, 15 Kişi Gözaltında - Son Dakika
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İzmir'de ABD Askerine Çuval Geçirildi, 15 Kişi Gözaltında

İzmir Limanı'nda demirleyen ABD savaş gemisinden inen bir askere, kalabalık bir grup tarafından çuval geçirildi. Olay anı kameralarca kaydedilirken, polis 15 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Wasp gemisinde görevli olan askerin başına çuval geçirilmesi, şehirdeki güvenlik önlemlerini gündeme getirdi.

02.09.2024 21:52
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İZMİR'DE ABD ASKERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİLER; 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI: O ANLAR KAMERADA

İZMİR Limanı'na demirleyen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına, kentte vakit geçirdiği sırada bir grup tarafından çuval geçirildi. Olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı. O anlar kameralara yansıdı.

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı'na demirledi. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi. Çuval geçirilme anı kameralara yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. Çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alınırken, polisin başlattığı çalışma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de ABD Askerine Çuval Geçirildi, 15 Kişi Gözaltında - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de ABD Askerine Çuval Geçirildi, 15 Kişi Gözaltında - Son Dakika
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