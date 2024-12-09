İzmir'de Abdal Musa İçin Lokma Duası Düzenlendi

Güncel

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 14. yüzyılda yaşamış Anadolu erenlerinden Abdal Musa için Narlıdere'de düzenlenen lokma duasına katıldı. Başkan Tugay, "Bugün burada bu hayır ve iyilik ortamında darda olan insanlarımız için, şehrimiz, ülkemiz için dua ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllar evlatlarımız için bize yaşatılan kötü günlerden uzak güzel günlere vesile olsun" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Narlıdere Malatyalılar Derneği ile Narlıdere Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Abdal Musa lokma etkinliğine katıldı. Lokma duası okunan buluşmada Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Konak Belediyesi'nin eski Başkanı Sema Pekdaş, Karabağlar Belediyesi'nin eski Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir eski Milletvekili Mustafa Moroğlu, derneklerin yöneticileri, üyeleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

"Ülkemizde iyilikler, güzellikler artsın"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Sevgili canlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün bu güzel ortama beni de davet ettiniz, teşekkür ederim. Bu güzel geleneği yaşatan, bu lokmanın hazırlanmasında emek harcayan, bu lokmayı paylaşan herkese teşekkürler. Bugün burada bu hayır ve iyilik ortamında darda olan insanlarımız için, şehrimiz, ülkemiz için dua ediyoruz. Bize değişik şekillerle zulmeden, haksızlıklara, adaletsizliklere neden olanlara karşı bu birlik, beraberlikle dua eden herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. Şehrimizde, ülkemizde iyiliklerin güzelliklerin artması için çalışmaya hepimizin ihtiyacı var. İnşallah önümüzdeki yıllar evlatlarımız için bize yaşatılan kötü günlerden uzak güzel günlere vesile olsun. Allah lokmanızı kabul etsin" ifadelerini kullandı.

"Yolumuz ateşten gömlektir"

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ise "Bizim yolumuz ateşten gömlektir, demirden leblebidir, kıldan ince kılıçtan keskincedir. Bu yolun bir evladı olarak sizlerle beraber bulunmak büyük bir onur ve şereftir. Abdal Musa Anadolu erenlerinin en önemlilerindendir, efsaneler konu edilmiştir. Birliği, beraberliği, dayanışmayı, bir arada olmanın önemini her zaman hissediyoruz" açıklamasında bulundu.