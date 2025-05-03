İzmir'de 'Acımasızlar' Operasyonu: 10 Tutuklama

İZMİR'de 'Acımasızlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Teknik Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda 'Acımasızlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik çalışma yaptı. Mağdurları hürriyetinden yoksun bırakarak, darbettikleri, videoya çekip, paralarını gasbettikleri ve mağdurların evlerine molotof atıp, ateşli silahla kurşunlayarak korkuttuğu anlaşılan şüphelilere yönelik 29 Nisan'da operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 10'u yakalandı. Şüphelilerden E.B ve İ.K.'nin yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.Y, E.K, B.İ.Y, Ö.D, A.C.K, E.Y, A.A, E.K, P.Y. ve B.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan kendilerini uyuşturucuyla mücadele eden bir örgütün üyesi olarak tanıtan şüphelilerin 'Uyuşturucu kullanmak' ve 'Uyuşturucu ticaret yapmak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR,