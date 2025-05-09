İzmir’de Afet Güvenliği İçin Turizm İşletmeleri Toplantısı Düzenlendi

(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren turizm işletmelerinin afet güvenliğini arttırarak, acil durum eylem planı oluşturmak için İzmir Ticaret Odası (İZTO) iş birliğiyle "Turizm İşletmelerinde Afet Güvenliği" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, afet güvenliğini sağlamak ve acil eylem planı oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kentteki turizm işletmelerine yönelik denetim ve eğitim faaliyetlerine büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ve İZTO iş birliğiyle "Turizm İşletmelerinde Afet Güvenliği" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İzmir Ticaret Odası (İZTO) Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen programa İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

"İzmir son derece önemli bir turizm kenti"

Programda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, afet güvenliği konusunun ve toplantının önemine değinerek, "İzmir son derece önemli bir turizm kenti. Bu çalışma uzun soluklu bir çalışma. Biz bu toplantıları başlattık. Gerekli idari yerlerden destekleri de alalım. Günü kurtarmak için değil Türkiye'ye örnek olacak, geleceği olumlu yönde etkileyecek işler yapalım" dedi.

"Güvenli gelecek inşa etmek istiyoruz"

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm ve Fuarcılık Komisyonu Başkanı Seyhan Müşerref Kuralı da yangın ve afet güvenliği gibi hayati konularda kentin en dinamik sektörlerinden biri olan turizm işletmeleri ile bir araya geldiklerini söyledi. Kentte yaklaşık 2 bin konaklama tesisi olduğunu anımsatan Seyhan Müşerref Kuralı, "Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını hepimizin yüreğini burktu. Bu olaydan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili tüm birimleri ile yaptığımız değerlendirmede, kentte benzer bir olayın yaşanmaması için yapılması gerekenleri sorguladık. Yapılan denetimleri değerlendirdik. İzmir Ticaret Odamıza da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü böylesi bir iş birliği, afetlere karşı dirençli bir kent oluşturmanın en güçlü adımıdır. Bu toplantı sadece teknik bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda turizm sektörü ile kamu kurumlarının el ele vererek güvenli bir gelecek inşa etme kararlılığının da bir göstergesidir. Güvenli tesisler, sadece birer işletme değil aynı zamanda can güvenliğinin, emeğin ve kentimizin itibarının da teminatıdır" dedi.

Alınması gereken önlemler paylaşıldı

Toplantıda İtfaiye Dairesi Başkanlığı Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü Denetim Amiri Mehmet Ekim ve İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Amiri Özgür Adal Kervankıran sunum yaptı. Turizm işletmelerinin afetten korunması ve İtfaiye Uygunluk Raporu alabilmesi için uyması gereken yönetmelikler hakkında bilgiler paylaşıldı. İtfaiye uygunluk raporu süreçleri ile binaların yangından korunması için güvenlik önlemleri ve acil durum eğitimleri konularında uzmanlar tarafından sunumlar gerçekleştirildi.