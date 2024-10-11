İzmir'de Afete Hazır ve Dirençli Belediye Toplantısı Gerçekleşti

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Afete Hazır ve Dirençli İzmir İlçe Belediyeler Koordinasyon Toplantıları'nın ilki Buca Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Buca Belediyesi'nin arama kurtarma birimi BUCAKUT, çalışmalarıyla ilçe belediyelerine örnek oldu.

Buca Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Afete Hazır ve Dirençli İzmir İlçe Belediyeler Koordinasyon Toplantısı, olası afet ve acil durumlara karşı daha güçlü, daha dirençli bir kent ve organizasyon yapısı kurulması amacıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Buca Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve BUCAKUT'un çalışmalarından örnekler sunuldu.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Mutlu Gürler, Urla yangını sırasında çalışmalarını bizzat gözlemleme imkanı bulduğu BUCAKUT'u tebrik etti. Mutlu Gürler, "Yangın, oturduğum köyde olduğu için yakından tanık oldum. Kim daha kısa sürede gelebiliyor, hangi ekiple gelebiliyor bunları gözlemleyebildim. İlk gördüğüm BUCAKUT'tu. Bu toplantı vesilesi ile kendilerine teşekkür etmek isterim" diye konuştu.

İzmir Afet Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Ferdi Gölcük ise "İzmir Afet ve Acil Durum Müdahale Planları" başlıklı bir sunum yaptı. İlçe belediyeleri temsilcilerinin de tek tek söz alarak görüşlerini bildirdikleri toplantıda, mevzuattaki eksikler görüşülerek bunların bir an önce giderilmesi için çözüm önerileri sunuldu.

Konuşmaların ardından BUCAKUT'un arama kurtarma köpekleri Ramo ve Ateş, yaptıkları gösteriyle konuklardan büyük alkış aldı.