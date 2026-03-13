İzmir\'de AK Parti İftar Programı

İzmir'de AK Parti Bayındır İlçe Başkanlığı tarafından iftar programı düzenlendi.

Bayındır Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ömer Az, ramazan ayı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirtti.

AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Mehmet Gelir ise ramazan ayının kaynaşma ve paylaşma ayı olduğunu, bu manevi iklimde buluşma mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Programa ilçe protokolü de katıldı.