İzmir'de alacak verecek kavgası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de alacak verecek kavgası: 2 kişi yaralandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İki çocuk arasında başlayan tartışmaya ağabeyler de dahil oldu. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis çalışma başlattı.

24.08.2024 02:16
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Limontepe Mahallesi 3821 Sokak'ta, iki çocuk arasında 150 liralık borç meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olaya çocukların ağabeyleri de dahil oldu.

Olayda Ş.G. (20) tabanca ile F.K. (25) ve R.Y'ye (30) ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı F.K. ile R.Y. ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de alacak verecek kavgası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de alacak verecek kavgası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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