İzmir'de Anaokulu Ücretleri Yüzde 50 İndirimli - Son Dakika
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İzmir'de Anaokulu Ücretleri Yüzde 50 İndirimli

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılında açtığı dört anaokulu ile toplam okul sayısını 18'e çıkarırken, aylık okul ücretlerini yüzde 50 indirimle 5 bin TL'ye düşürdü. Bu indirim, aileler tarafından memnuniyetle karşılandı.

01.11.2024 10:49  Güncelleme: 13:16
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(İZMİR)- Yeni eğitim öğretim yılında dört anaokulu daha açarak okul sayısını 18'e yükselten İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokullarında, 10 bin TL olan aylık okul ücret, yüzde 50 indirimle 5 bin TL'ye düşürüldü.

İzmir'in merkez ve ilçelerinde 24-72 ay arası çocuklara yönelik eğitim veren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında okul sayısını 14'ten 18'e yükseltti. Toplam bin 168 öğrencinin eğitim gördüğü İZELMAN Anaokullarında aylık 10 bin TL olan okul ücreti, yüzde 50 indirimle 5 bin TL'ye indirildi.

"Artan enflasyona ve fiyatlara inat sosyal belediyecilik"

İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, şunları söyledi:

"Eğitim öğretim yılında 14 olan anaokulu sayımızı Başkanımızın direktifiyle 18'e çıkardık. Başkanımız, sosyal belediyecilik anlayışı gereği, çocuklarımızın eğitime ilk adım attığı yerde fiyat indirimine gitmemiz talimatını verdi. Bununla birlikte aylık 10 bin lira olan ücretini yüzde 50 indirerek aylık 5 bin liraya düşürdük. Artan enflasyon ve fiyatlara inat, velilerimizin öğrencilerimizin eğitim bütçesinden kısmaması, sosyal belediyecilik anlayışımız gereği çocukların hayata ilk adım attıkları eğitim alanında daha iyi eğitim almaları için fiyatları düşürdük. Velilerimiz 1 Kasım itibariyle bu fiyat indiriminden yararlanabilecek. Bu kararın ardından velilerimiz de çok memnun oldu. Artan enflasyon, çocuklarımızın eğitimden geri kalmalarına neden olabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için bu kararı uyguladık. Buna paralel olarak talepler de yoğunlaşmış durumda. Kayıt başvurularında yeni fiyat tarifesiyle kabullerimizi yapmaya devam edeceğiz."

"Eşimle bir tur halay çektik"

İZELMAN Anaokulları'nda eğitim gören 4 yaşındaki Ege Kahraman'ın annesi Aslı Kahraman, haber karşısında çok mutlu olduklarını belirterek, "Oğlum iki yıldır burada ve ilk ödediğimiz ücretten bile daha düşük bir ücret ödeyecek olmamızdan dolayı çok mutluyuz. Evde eşimle bir tur halay çektik. Okuldan çok memnunuz. Oğlumu güvenle buraya bırakabiliyorum. Öğretmenlerimizden, aldığımız hizmetten ve bu fiyattan çok memnunuz" diye konuştu.

"Verilen hizmete karşılık bu indirimden mahcup olduk"

3 yaşındaki Han Özertuğrul'un annesi Gözdem Özertuğrul da "Çocuğum iki aydır bu okulda ve normalde 10 bin TL aylık ödeme yapıyorduk. Şimdi ücret 5 bin TL'ye düştü. Kararın mesajı gelince eşimle çok şaşırdık. Başkan Cemil Tugay'a teşekkür ederiz. Bizim için çok güzel oldu. Bu parayı çocuğumuzu götüreceğimiz başka etkinliklerle değerlendirebiliriz. Böyle bir okulda çok güzel bir eğitim almak, çocuklar için inanılmaz bir aktivite oluyor. Çocukların gelişimleri, konuşması, yemek yemesi fark ediliyor. Bu karar bizler için sürpriz oldu. Hatta verilen hizmete karşılık bu kadar indirim olması karşısında mahcup olduk" dedi.

"10 bin lira bile piyasanın yarı fiyatıydı"

3 yaşındaki Güneş Onur'un annesi Ezgi Ezber Onur da "Normalde 10 bin TL ücret veriyorduk. Bu ücret bile piyasanın neredeyse yarı fiyatıydı ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay sağ olsun, yine bir indirim yaptı. Bu tabii ki çok güzel bir haber oldu. Çünkü hem kızımızın emin ellerde olduğunu biliyorduk hem bu kuruma güveniyorduk. Ülkemizin bu zor günlerinde çocuğumuzun Atatürkçü ve özgüvenli bir şekilde yetiştiğini biliyorduk. Böyle bir haber gelince kızımızı istediği başka faaliyetlere de yönlendirmek için para ayırabileceğimizi düşündük. Çok güzel bir haber oldu" ifadelerini kullandı.

"Bir şans olarak görüyoruz"

4 yaşındaki Faruk Ege ve 2,5 yaşındaki Mustafa Doruk'un babası Mustafa Kut da şunları söyledi:

"İki çocuğum için 19 bin lira ücret ödüyorduk. Aldığımız haberle bu ücret 10 bin liraya düştü. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Söz konusu çocuklarınız olduğunda onlar için en iyisini yapmak istiyorsunuz. Böyle bir haber almış olmak bizi daha da sevindirdi. Zaten İZELMAN'da eğitim almalarını bir şans olarak görüyoruz. İskenderun'dan İzmir'e geldiğimizde fiyat olarak da eğitim kalitesi olarak da araştırma yaparken herhangi bir sorununu duymadığımız tek kurum İZELMAN'dı. Buranın gayet kaliteli bir eğitim kurum olduğunu gördük. Çocuklarımızın İngilizce eğitim alması, yapay zeka ile tanışmaları gibi olanaklar da var. O yüzden okuldan çok memnunuz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Anaokulu Ücretleri Yüzde 50 İndirimli - Son Dakika

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