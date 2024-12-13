İzmir'de Anne Kart Uygulaması Anneleri Sevindiriyor - Son Dakika
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İzmir'de Anne Kart Uygulaması Anneleri Sevindiriyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Anne Kart uygulaması, 0-4 yaş arası çocuğu olan dar gelirli annelere ulaşım desteği sunarak sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlıyor. Uygulama, annelerin memnuniyetini artırdı.

13.12.2024 10:44
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlar için hizmete aldığı Anne Kart uygulaması, annelerin yüzlerini güldürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında olan proje, ailelerin ulaşım yükünü azaltırken annelerin çocuklarıyla birlikte sosyalleşmesini sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik ilkesiyle hayata geçirdiği çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında olan ve göreve gelir gelmez uygulamaya aldığı Anne Kart projesi yüzleri güldürüyor. 0-4 arası çocuğu bulunan ve yardım alması uygun görülen annelere aylık 60 kontörlük biniş hakkı tanıyan projeden faydalanan Konak Ferahlı Dayanışma Noktası'ndaki vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi.

"Amacımız tüm vatandaşlarımıza dokunabilmek"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü'nde görev yapan Ferahlı Bizizmir Dayanışma Noktası Sorumlusu Fulden Yıldız, mahallelerde kurdukları Dayanışma Noktaları aracılığıyla vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının belirlendiğini belirtti. Dayanışma Noktalarında ayni ve nakdi yardımlar sunulduğunu söyleyen Fulden Yıldız, "Bebek bezi, mama, yakacak, gıda ulaştırıyoruz. Yaşlı ya da engelliyse evlerine yemek hizmeti veriyoruz. Anne Kart uygulaması ile de en azından ulaşımlarına destek olabiliyoruz. Amacımız tüm vatandaşlarımıza dokunabilmek. Başkan'ımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İzmirli anneler uygulamadan memnun

Vatandaş Zahide İpek, Anne Kart'ın çok güzel bir uygulama olduğunu belirterek "Rahatça ulaşımdan faydalanıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Cemil Başkan'a teşekkür ediyoruz. Gayet memnunuz" dedi. Dayanışma Noktasındaki Büyükşehir Belediyesi personelinin ulaşılabilir olduğunu ifade eden Veysiye Yıldız ise "Her türlü etkinlikte yanımızda oluyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Anne Kart çok iyi oluyor. Cemil Bey'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Seyhan Öncel de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olduğunu söyleyerek "Bize bebek maması, biberon, bez sağlıyorlar. Anne Kart da iyi oluyor. Ulaşımda yardımı oluyor. Hastaneye gidip gelmemizde kolaylık sağlıyor. Cemil Bey'e teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Durna Bolca, Anne Kart'ı da ihtiyaçları olduğunda kullandıklarını belirterek çok güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

Anne Kart nedir?

Anne Kartı ile 0-4 yaş (0-48 ay) arası çocuğu bulunan annelerin belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanması sağlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzman ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda yardım alması uygun görülen annelerin kartlarına çocukları yanlarındayken kullanmak üzere aylık 60 kontör yükleniyor. 4-5 yaş arası çocuğu olan annelere verilen aylık 10 kontörlük kartların da kullanımı sürüyor. Uygulamayla, annelerin çocuklarıyla birlikte sosyal hayatta daha aktif yer alabilmesi hedefleniyor. Kart'tan 7 bin üzerinde aile faydalanıyor. 4-5 yaş grubu için ise 2 bin üzerinde aileye destek veriliyor. Böylece toplamda yaklaşık 10 bin hane uygulamadan yararlanmış oluyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Anne Kart Uygulaması Anneleri Sevindiriyor - Son Dakika

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