İzmir'de anne ve babasını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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İzmir'de anne ve babasını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

İzmir\'de anne ve babasını öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kişi, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis olay yerine sevk edildi. Anne ve baba olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan ise hastanede tedavi altına alındı.

29.05.2024 01:33
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İzmir'in Torbalı ilçesinde anne ve babasını silahla öldüren kişi, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tepeköy Mahallesi 4508 Sokak'taki evine gelen K.Y, henüz bilinmeyen nedenle annesi Sevilay Yılmaz ve babası Hikmet Yılmaz ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.Y, yanında bulunan tabancayla anne ve babasına ateş ederek, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Sevilay Yılmaz ile Hikmet Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Torbalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan K.Y'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Torbalı, İzmir, Baba, Olaylar, Aile İçi Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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