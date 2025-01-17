İzmir'in Karabağlar ilçesinde tüfekle vurulan anne ve kızı ağır yaralandı, yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yoğurtoğlu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde anne D.Ş. (50) ile kızı Ş.Ş. (17) tüfekle vurularak ağır yaralandı. Anne ve kızı, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Y.K. (29) ve H.K'yi (29) tespit etti.
Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu zanlıları saklandıkları ormanlık alanda pompalı tüfekle yakaladı.
Şüphelilerden Y.K'nin ilk ifadesinde Ş.Ş. ile evlenmek istediğini, kızın ailesinin evliliklerine karşı çıkması nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, bölgedeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 2 şüphelinin Ş.Ş'nin oturduğu apartmana doğru gittikleri görülüyor.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Anne ve Kızına Tüfekli Saldırı - Son Dakika
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