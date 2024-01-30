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İzmir merkezli araç kiralama şirketlerine yönelik sahte internet sitesi operasyonunda 29 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İzmir merkezli araç kiralama şirketlerine yönelik sahte internet sitesi operasyonunda 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir merkezli 9 ilde araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturarak haksız kazanç sağlayan şüphelilere yönelik düzenlenen Sibergöz-18 operasyonunda gözaltına alınan 37 kişinin işlemleri tamamlandı. 29 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, 8 şüpheli ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin 16 müştekiden 111 bin 400 lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

İzmir merkezli araç kiralama şirketlerine yönelik sahte internet sitesi operasyonunda 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
30.01.2024 - 10:41,
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İzmir merkezli 9 ilde araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturmak suretiyle haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen Sibergöz-18 operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 29'u adliyeye sevk edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına alınan 37 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 8'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken 29'u adli makamlara gönderildi.

Zanlıların araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerinin sahtelerini oluşturmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 16 müştekiden 111 bin 400 lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, internet üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen Sibergöz-18 operasyonlarında 28 şüphelinin yakalandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel İzmir merkezli araç kiralama şirketlerine yönelik sahte internet sitesi operasyonunda 29 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir merkezli araç kiralama şirketlerine yönelik sahte internet sitesi operasyonunda 29 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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