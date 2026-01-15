Birbirine Tutunan Hikâyeler: Ardıç Projesi Kitaplaştı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, birbirleri sayesinde varlıklarını sürdürebilen ardıç ağaçları ve ardıç kuşlarının hikayesinden ilham alarak hayata geçirdiği Ardıç Projesi tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır'ın da katıldığı programda, engelliler ve liseli öğrencilerin birbirleriyle eşleşerek öykü yazdığı çalışma sonucunda ortaya çıkan "Ardıç Hikayeleri" adlı kitabın da imza töreni düzenlendi.

İzmir'de yaşayan engelli yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Ardıç Projesi'yle bambaşka bir yolculuğa çıktı. Adını ardıç kuşları ve ardıç ağaçlarının birbirine bağlı olarak sürdürdüğü yaşam döngüsünden alan projede, engelli bireyler ile İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri birbirleriyle eşleşerek kendi öykülerini yazdı. 17 engelli ve 17 engelsiz öğrencinin eşleştiği çalışmada, 20'yi aşkın öğrenci de süreç boyunca düzenlenen çok sayıda etkinlikte aktif rol aldı. Öykü yazım tekniklerine ilişkin hazırlanan eğitim modülünün ardından kendi öykülerini yazan katılımcılar, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen kapanış programında gurur dolu anlar yaşadı. 10 ay süren çalışmanın sonunda gerçekleştirilen etkinlikte, yazdıkları öyküleri "Ardıç Hikayeleri" adlı kitapta toplayan engelli yurttaşlar ve öğrenciler, imza günü de düzenledi.

"Projeden umut çıktı"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, ardıç ağaçları ve ardıç kuşlarının varlıklarını birbirine bağlı olarak sürdürmesinden bahsederek "Bu projeden umut fikrinin çıktığını gördüm, ortaya çıkan kitabı okudum, umudun yeşerdiğine tanık oldum. Böyle bir çalışmanın sizler tarafından özveriyle paylaşıldığını ve hayata geçirildiğini görmek gerçekten büyük mutluluk" dedi. Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, konuşmaların ardından katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

"Hem çok keyif aldık hem de çok şey öğrendik"

İzmir Atatürk Lisesi 11. sınıf öğrencisi Rozalin Turan, "Proje kapsamında eşleştiğim Selin ile çok iyi anlaştık. Hava şartlarının kötü olduğu günler oldu, ödevlerimizin ve sınavlarımızın olduğu dönemler oldu ama buraya gelirken hem çok keyif aldık hem de çok şey öğrendik. Selin'le çok güzel vakit geçirdik ve güneşi beraber doğurduk. Yazdığımız hikayenin adı 'Doğanın Sesi'ydi. Güneşli günleri hikayelerimize yansıttık. Umut dolu bir geleceğe adım atacak güzel anıları yazıya döktük. Hayatım boyunca unutmayacağım bir anı oldu" derken, Selin Çakmak ise "Çok memnunum. Ardıç Projesi çok hoşuma gitti" diye konuştu.

"Çok güzel arkadaşlıklar edindim"

İzmir Atatürk Lisesi 9. sınıf öğrencisi Yiğit Çalışkan da "Beraber çok eğlendik. Sadece kitap yazmadık. Beraber oyunlar oynadık, beraber öykü yazmayı öğrendik. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Ömrüm boyunca unutmayacağım bir sene oldu" ifadelerini kullandı. Sabahattin Karagöz ise "Çok mutlu oldum. Hikaye yazdık, eğlendik. Burada yaptığım her şeyi çok sevdim" sözlerine yer verdi.

"Koşa koşa geldik"

Oğlu Umut Çördükler ile törene katılan Nebahat Çördükler, "Umut'un, yaşına yakın gençlerle bir arada olması bizim için avantajdı. Bu projeyi duyduğumda çok sevindim. Umut 26 yaşında ve genç nesilden bir şeyler öğrenebileceğinin farkındaydık. Koşa koşa geldik, çok güzel geçti. Umut, Defne ile eşleşti. Defne ile iletişimimiz hiç kopmadı. Hafta sonları görüştük, yazın tatil yaptık, ailece görüştük. Defne Kanada'ya gitti ve hala görüşüyoruz" dedi.

Eğitimler verildi

Ardıç Projesi; yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeyi, öykü yazma tekniklerine ilişkin teorik bilgi edinilmesini sağlamayı, birlikte öğrenme ve üretme sürecini deneyimlemeyi amaçladı. Eğitim Modülü Oluşturma Ekibi, Proje Genel Koordinasyon Ekibi, Proje Raporlama Ekibi ve kişilerin eşleşmesini sağlayan Buddy Ekibi olmak üzere toplamda 40 lise öğrencisi projede farklı görevleri üstlendi. Ardıç Projesi ile katılımcılar proje yazma, proje koordinasyonunun sağlanması, eğitim modülünün hazırlanması ve proje raporlama süreçlerine dair bilgiler edindi.

Ardıç kuşu ve ardıç ağacının hikayesi

Aynı isme sahip doğanın iki parçası olan ardıç kuşu ve ardıç ağacının ilişkisi, isim benzerliğinden çok daha fazlasını kapsıyor. Ardıç kuşlarına ev sahipliği yapan ardıç ağaçları, ardıç kuşları sayesinde varlıklarını sürdürebiliyor. Ardıç ağaçları da her ağaç gibi tohumlara sahip olsa da bu tohumlar sadece ardıç kuşunun varlığında üremeyi sağlıyor. Ağaçtan dökülen tohumları yiyen kuşların sindirim sisteminde kabukları açılan tohumlar, bu sayede işlerlik kazanıyor. Kuşların dışkılarıyla yeniden toprağa karışan tohumlar kolayca çimlenebiliyor. Doğanın bu muhteşem uyumu sayesinde neslini devam ettiren ardıç ağacı, birçok medeniyette de şifa kaynağı olarak görülüyor ve kutsal kabul ediliyor.