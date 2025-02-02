İzmir'de Arkadaşını Bıçakla Öldüren Genç Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Arkadaşını Bıçakla Öldüren Genç Tutuklandı

İzmir\'de Arkadaşını Bıçakla Öldüren Genç Tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir genç, arkadaşlarıyla birlikte içki içerken çıkan tartışma sonucunda altı yerinden bıçakla yaraladığı arkadaşını öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

02.02.2025 20:18  Güncelleme: 20:20
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İZMİR'in Bornova ilçesinde Umut Can S. (28), iddiaya göre küfürleşme nedeniyle çıkan kavgada birlikte içki içtiği arkadaşı Mert Gazi Sönmez'i (29) bıçakla öldürdü. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Umut Can S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bıçaklı saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Bornova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta birlikte içki içen iki arkadaştan Umut Can S. ile Mert Gazi Sönmez arasında, küfürleşme ile başlayan tartışma büyüdü. Umut Can S., yanındaki bıçakla arkadaşı Sönmez'e saldırdı. Çevredekiler kavga eden iki arkadaşı ayırmak istese de başarılı olamadı. Umut Can S., arkadaşı Sönmez'i çeşitli yerlerinden bıçakla ağır yaraladı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Umut Can S., olayın ardından kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı Sönmez'i ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Sönmez, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma sonucu Umut Can S., aynı gün yakalandı. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen Umut Can S., tutuklandı.

Haber-Kamere: Kadir ÖZEN/ İZMİR

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Bornova, Güncel, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Arkadaşını Bıçakla Öldüren Genç Tutuklandı - Son Dakika

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